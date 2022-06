Pubblicato nel 2021, Age of Empires 4 continuerà ad aggiornarsi anche in questo 2022. In un lungo comunicato lanciato nel corso delle ultime ore, Relic Entertainment ha svelato tutte le novità che arriveranno nel corso delle stagioni 2 e 3. Tra le tante novità anticipate, troviamo anche una feature completamente inedita per il multiplayer, che andrà ad affiancarsi ad altre nuove funzionalità che vedranno la luce nel corso delle prossime settimane, quando la prima delle due nuove stagioni sarà lanciata ufficialmente.

Age of Empires 4

La Stagione 2 di Age of Empires 4 inizierà ufficialmente a luglio. Tra le tante novità in arrivo, tra cui la rimappatura dei kei input, troviamo anche la possibilità un sistema di preferenza delle mappe. Queste novità si affiancheranno anche alla pubblicazione di una nuova mappa di gioco, chiamata The Pit. Al momento però i dettagli scarseggiano e Relic sarà pronta a svelare di più nel corso delle prossime settimane, probabilmente a ridosso del lancio della stagione, prevista per luglio.

Oltre alla nuova mappa e al sistema di preferenze per le mappe, la Stagione 2 introdurrà anche una nuova ranked season, insieme ad altri eventi stagionali. Presenti anche alcuni bilanciamenti relativi al gameplay, con il team che l’ha descritto come un cambiamento significante, anche se al momento non vuole divulgare ulteriori dettagli in merito e rimanda tutto quando la nuova Stagione dello strategico in tempo reale di casa Microsoft sarà finalmente disponibile.

Infine, Relic Entertainment ha anche svelato alcuni dettagli della Stagione 3. Al momento non ci sono ulteriori informazioni in merito, al di là dell’introduzione di nuovi taunt. Il team di sviluppo ha dichiarato di essersi ispirato ai precedenti giochi della serie, ma l’obiettivo resta quello di espandere ancora di più le opzioni di gameplay ai giocatori per renderlo il gioco più grande della serie. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.