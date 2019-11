Age of Empires 4 è ufficiale! Primo reveal trailer durante Inside Xbox

L’evento londinese organizzato dalla casa di Redmond sta continuando proprio in questi minuti ma i vari annunci non tendono a fermarsi. Dopo qualche World Reveal più che ben gradito, ecco che anche le primissime conferme a svariati rumor iniziano a prendere sempre più vita. Durante le scorse giornate svariati bisbigli mediatici avrebbero quasi dato per certa la presenza di Age of Empires 4 durante l’Inside Xbox di stasera.

Ecco che dopo tanti rumor però, la conferma è arrivata e il quarto capitolo della saga RTS Microsoft si è mostrata in un breve trailer. Ancora una volta non siamo venuti a sapere particolari dettagli sul titolo anche se Age of Empires 4 sembra rimanere ben saldo sulle sue radici passate.

Stando alle poche conferme rilasciate subito dopo il reveal, siamo venuti a sapere che qualche nuova fazione si unirà alle unità in guerra e qualche piccola modifica aiuterà a migliorare la formula già nota del titolo!

Non sappiamo ancora con certezza quando il titolo arriverà nei vari negozi digitali così come non sappiamo se sarà esclusiva Microsoft Store o se uscirà in contemporanea anche su Steam ed Epic Games Store. Per ulteriori dettagli su questo titolo e su tutte le novità presentate durante l’evento Xbox vi invitiamo a rimanere sintonizzati sul nostro sito! Inoltre, fateci sapere cosa ne pensate di questo particolare reveal!