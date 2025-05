Videogiochi strategici | I migliori del 2025

In un panorama videoludico spesso dominato dalla velocità dei riflessi e dall'azione adrenalinica, esiste un genere che da sempre premia una virtù diversa, ma altrettanto appagante: l'acume tattico. Benvenuti nel mondo dei videogiochi di strategia, un universo dove la vittoria non si ottiene con il grilletto più veloce, ma con la mente più affilata, la pianificazione più meticolosa e la capacità di prevedere le mosse dell'avversario. Il fascino di questo genere risiede nella soddisfazione profonda che si prova nel vedere un piano complesso giungere a compimento, nel costruire un impero dalle fondamenta, nel guidare un esercito alla vittoria contro ogni pronostico o nel plasmare il destino di un'intera nazione attraverso intricate decisioni politiche ed economiche.

Nel corso della storia videoludica, il genere strategico si è evoluto in innumerevoli forme, dando vita a saghe leggendarie e a sotto-generi complessi, dagli strategici in tempo reale (RTS) a turni (TBS), dai 4X ai Grand Strategy. In questa particolare guida all'acquisto, vi accompagneremo alla scoperta dei migliori videogiochi strategici da giocare nel 2025, per aiutarvi a scegliere il vostro prossimo campo di battaglia virtuale a seconda delle proprie necessità.

Tempest Rising

Un vero e proprio ritorno alle origini per gli amanti degli strategici in tempo reale (RTS) classici. Tempest Rising (qui la nostra recensione) si ispira dichiaratamente all'epoca d'oro di saghe come Command & Conquer, offrendo un gameplay frenetico basato sulla raccolta di risorse, la costruzione di basi imponenti e lo scontro tra fazioni asimmetriche. Con una grafica moderna, una campagna single-player avvincente e un multiplayer pensato per la competizione, questo titolo è una boccata d'aria fresca e al contempo una lettera d'amore a un modo di concepire gli RTS che molti credevano perduto.

Starship Troopers: Terran Command

"L'unico insetto buono è un insetto morto!" Se questa frase vi suona familiare, allora Starship Troopers: Terran Command di Slitherine è il gioco che fa per voi. Questo strategico in tempo reale cattura alla perfezione l'atmosfera satirica e brutale del film cult del 1997. Invece di una complessa costruzione di basi, il fulcro del gameplay è puramente tattico: dovrete posizionare le vostre unità di Fanteria Mobile per creare letali campi di fuoco e respingere orde soverchianti di Aracnidi. Meccaniche come la linea di vista e la linea di fuoco reali aggiungono profondità, costringendovi a pensare attentamente al posizionamento su alture e al riparo. Un must per i fan della saga e per chi ama gli RTS tattici contro orde nemiche.

Victoria 3

Sviluppato da Paradox Interactive, maestri del genere, Victoria 3 (qui la recensione) è un "Grand Strategy Game" di una profondità quasi spaventosa. Ambientato nel turbolento XIX secolo, il gioco vi mette al comando di una nazione con l'obiettivo di guidarla attraverso l'era industriale, le rivoluzioni politiche e le tensioni coloniali. Il focus non è tanto sulla guerra, quanto sulla gestione meticolosa della società, dell'economia e della politica. È un titolo complesso, con una curva di apprendimento ripida, ma che ricompensa il giocatore con una soddisfazione intellettuale senza pari.

Civilization VII

La leggendaria serie 4X (eXplore, eXpand, eXploit, eXterminate) di Sid Meier è pronta a tornare con il suo settimo capitolo. Civilization VII (qui la recensione) promette di affinare e migliorare la formula che ha creato dipendenza in milioni di giocatori per decenni. Partendo da un singolo insediamento nell'antichità, dovrete guidare la vostra civiltà attraverso i secoli, sviluppando tecnologie, costruendo meraviglie, gestendo la diplomazia e, se necessario, muovendo guerra. L'effetto "ancora un altro turno" è garantito, rendendolo un titolo perfetto sia per i neofiti che per i veterani del genere.

Total War: Warhammer 3

Il capitolo conclusivo della trilogia fantasy di Creative Assembly è un capolavoro di strategia su scala epica. Total War: Warhammer 3 unisce in modo magistrale una campagna strategica a turni su una mappa vastissima a spettacolari battaglie tattiche in tempo reale. Con un numero impressionante di fazioni uniche, eroi leggendari, unità mostruose e meccaniche di gioco profonde, rappresenta il punto più alto della serie Total War e un must-have per chiunque ami la strategia e l'universo fantasy di Warhammer.

Age of Empires IV

Il ritorno di una delle saghe RTS più amate di sempre, Age of Empires IV, è riuscito nell'impresa di modernizzare la formula classica senza tradirne lo spirito. Il gioco offre civiltà storiche profondamente asimmetriche, un gameplay solido che premia la gestione economica e la tattica militare, e campagne storiche ben narrate che fungono anche da eccellente tutorial. Con un multiplayer competitivo in continua crescita e un supporto costante da parte degli sviluppatori, AoE IV si è affermato come uno dei migliori strategici in tempo reale storici sul mercato.

Age of Empires 2: Definitive Edition

A volte, i classici sono immortali. Age of Empires 2: Definitive Edition (qui la recensione) non è solo un'operazione nostalgia, ma la versione definitiva di uno degli RTS più perfetti e bilanciati mai creati. Con una grafica rimasterizzata in 4K, tutte le espansioni originali e nuovi contenuti rilasciati regolarmente, il gioco vanta una community attivissima e una scena competitiva fiorente. Se cercate profondità strategica, una curva di apprendimento infinita e un gameplay che ha superato la prova del tempo, non potete sbagliare.

Stronghold: Definitive Edition

Un altro classico che ritorna in una veste rinnovata. Stronghold è il simulatore di castelli per eccellenza, un gioco unico che unisce la gestione economica di un feudo medievale alla progettazione e alla difesa (o all'assedio) di imponenti fortezze. La Definitive Edition (qui la recensione) migliora l'aspetto grafico, modernizza l'interfaccia e include una nuova campagna, mantenendo intatto il fascino e il gameplay che lo resero un cult. Un titolo perfetto per chi ama la micro-gestione e le strategie difensive.

Crusader Kings 3

Più che un gioco di strategia, Crusader Kings 3 è un generatore di storie. In questo "Grand Strategy RPG" di Paradox, non controllerete una nazione, ma una dinastia. Il vostro obiettivo è garantire la sopravvivenza e la prosperità della vostra famiglia attraverso i secoli, gestendo matrimoni, intrighi, complotti, guerre e vassalli. Ogni personaggio ha una sua personalità, le sue ambizioni e i suoi segreti, creando un'esperienza di gioco emergente e imprevedibile. Un titolo unico, profondo e incredibilmente avvincente.

Come scegliere i migliori giochi di strategia

Come abbiamo già accennato in apertura, il genere strategico è incredibilmente vasto e diversificato. Scegliere il titolo giusto dipende molto dalle preferenze personali. Oggi è raro trovare giochi che si limitino a una sola etichetta; molti titoli moderni ibridano il genere con elementi RPG, gestionali o narrativi. Nonostante ciò, il cuore del genere strategico rimane intatto: la necessità di prendere decisioni ponderate, gestire risorse limitate e pianificare a lungo termine per superare gli avversari.

Cosa sono i Giochi di Strategia? Ma cosa rende un gioco uno "strategico"? Se non siete esperti del genere, è lecito chiederselo. I giochi di strategia sono titoli in cui l'abilità principale richiesta non è il riflesso, ma il pensiero critico e la pianificazione. L'errore più comune è pensare che siano tutti uguali: in realtà, il genere è suddiviso in numerosi sotto-generi.

RTS (Real-Time Strategy): Strategici in Tempo Reale. Le azioni si svolgono in tempo reale, senza pause. Richiedono velocità di pensiero e di esecuzione (APM - Azioni Per Minuto). Esempi in questa lista: Age of Empires IV , Tempest Rising , Stronghold , Starship Troopers: Terran Command .

Strategici in Tempo Reale. Le azioni si svolgono in tempo reale, senza pause. Richiedono velocità di pensiero e di esecuzione (APM - Azioni Per Minuto). Esempi in questa lista: , , , . TBS (Turn-Based Strategy): Strategici a Turni. I giocatori compiono le loro azioni a turno, permettendo una pianificazione calma e meticolosa. Esempio classico: Civilization VII .

Strategici a Turni. I giocatori compiono le loro azioni a turno, permettendo una pianificazione calma e meticolosa. Esempio classico: . 4X (eXplore, eXpand, eXploit, eXterminate): Un sotto-genere spesso a turni il cui gameplay si basa su quattro pilastri: esplorare il mondo, espandere il proprio impero, sfruttare le risorse e sterminare i nemici. Esempio lampante: Civilization VII .

Un sotto-genere spesso a turni il cui gameplay si basa su quattro pilastri: esplorare il mondo, espandere il proprio impero, sfruttare le risorse e sterminare i nemici. Esempio lampante: . Grand Strategy: Giochi di una complessità e scala enormi, in cui si gestisce un'intera nazione (o dinastia) sotto ogni aspetto: politica, economia, diplomazia, società, religione e guerra. Sono famosi per la loro profondità e la curva di apprendimento. Esempi: Victoria 3 , Crusader Kings 3 .

Giochi di una complessità e scala enormi, in cui si gestisce un'intera nazione (o dinastia) sotto ogni aspetto: politica, economia, diplomazia, società, religione e guerra. Sono famosi per la loro profondità e la curva di apprendimento. Esempi: , . Hybrids: Titoli che mescolano elementi di diversi sotto-generi. L'esempio perfetto è Total War: Warhammer 3, che unisce una campagna a turni in stile "Grand Strategy" a battaglie tattiche in tempo reale.

Quali sono le differenze tra RTS e TBS?

La differenza fondamentale sta nella gestione del tempo. Negli RTS (Strategici in Tempo Reale), tutti i giocatori agiscono contemporaneamente e il tempo scorre ininterrottamente. Questo premia la velocità di decisione e l'abilità nel micro-gestire le unità. Nei TBS (Strategici a Turni), i giocatori eseguono le loro mosse a turno, come in una partita a scacchi. Questo permette di riflettere a lungo su ogni mossa senza la pressione del tempo, premiando la pianificazione strategica a lungo termine.

Quali sono i migliori strategici per chi cerca una storia avvincente?

Se la narrativa è il tuo punto forte, Total War: Warhammer 3 offre campagne epiche con personaggi carismatici. Crusader Kings 3 non ha una storia predefinita, ma è un incredibile "generatore di storie" personali e intrighi dinastici. Per una campagna più classica in stile RTS, Tempest Rising, Starship Troopers: Terran Command e Age of Empires IV sono ottime scelte.

Esistono strategici adatti ai giocatori casual o principianti?

Assolutamente sì! Civilization VII è famoso per essere un gioco "facile da imparare, difficile da padroneggiare", con livelli di difficoltà molto scalabili. Age of Empires IV ha un'ottima serie di tutorial e sfide ("L'Arte della Guerra") che insegnano le basi del genere in modo efficace.

Quali sono i migliori strategici multiplayer?

Se ami la competizione online, Age of Empires II: Definitive Edition e Age of Empires IV vantano scene competitive molto attive e ben strutturate. Anche Total War: Warhammer 3 offre modalità multiplayer avvincenti, sia in campagna che in battaglia. Civilization VII è perfetto per lunghe partite multiplayer con gli amici.

Cosa significa "Grand Strategy Game"?

Un Grand Strategy Game (GSG) è un tipo di gioco strategico che si concentra sulla gestione totale di un'entità (solitamente una nazione) su un lungo periodo storico. A differenza di altri strategici, l'aspetto militare è solo uno dei tanti elementi da considerare, spesso messo sullo stesso piano di diplomazia, economia, commercio, politica interna, tecnologia e stabilità sociale. I giochi di Paradox Interactive, come Victoria 3 e Crusader Kings 3, sono l'esempio più famoso di questo sotto-genere.