Age of Empires IV: appare un countdown sul sito ufficiale

Sul sito ufficiale di Age of Empires IV appare un misterioso conto alla rovescia che a detta di qualche insidere terminerà durante il prossimo X019.

Age of Empires IV è stato annunciato ufficialmente durante la Gamescom 2017 e da allora non abbiamo saputo più nulla riguardo allo strategico in tempo reale di Relic Entertainment. Tuttavia, sembra che il lungo silenzio si stia per spezzare definitivamente. Secondo un post del famoso insider “shinobi602” su Twitter, in questi istanti è apparso un conto alla rovescia sul sito ufficiale di Age of Empires IV.

Sembrerebbe che il countdown terminerà a ridosso dell’X019 che si terrà a Londra dal 14 al 16 novembre. Ricordiamo che durante la giornata del 14 andrà in onda anche un Inside Xbox programmato per le ore 21:00, orario italiano.

Oltre il probabile ritorno di Age of Empires IV, durante la prossima settimana è attesa anche la Definitive Edition di Age of Empires II; non sembrerebbe per nulla un caso quindi, che il quarto capitolo di questa saga leggendaria possa effettivamente ritornare a mostrarsi e a far parlare di nuovo di sé dopo tutto questo tempo.

Lo strategico in tempo reale aveva già saltato la Gamescom di quest’anno, dove uno degli sviluppatori aveva già accennato che molto probabilmente avremmo saputo di più sul titolo proprio durante l’X019. Con l’apparizione di questo countdown sembra che tutto ciò sia veramente a un passa dall’accadere. Pensate che tra qualche giorno rivedremo finalmente Age of Empires IV durante l’evento Inside Xbox o ci sarà ancora da aspettare? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.