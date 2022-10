In Minecraft si può creare davvero di tutto ed è veramente difficile non imbattersi in creazioni decisamente curiose e fuori di testa. L’ultima che è stato condivisa su Reddit però ha un qualcosa di poetico e affascinante. Nessuna creazione assurda o artistica, come già accaduto in passato, ma una riproduzione (non possiamo dire quanto fedele sia) del nostro universo. Esatto, avete capito bene: qualcuno ha deciso di ricreare nel gioco di casa Mojang una replica di ciò che si trova oltre il nostro cielo.

La creazione è stata realizzata da parte di ChrisDaCow, utente Reddit, che ha condiviso proprio sulla popolare board un breve filmato di ciò che è stato in grado di costruire. A differenza di tutte le altre creazioni, quella di ChrisDaCow è sicuramente molto più affascinante e poetica. Nel filmato vengono mostrate le varie creazioni, tra cui troviamo un buco nero, decisamente molto ben realizzato con tanto di effetti di luce, il sistema solare e anche le nebulose.

A creare così tanto stupore in merito non è ovviamente solamente la fantastica realizzazione da parte dell’utente, ma l’intero gioco di luci, colori ed effetti grafici. Il filmato è stato immediatamente rilanciato da diversi utenti ed è ovviamente uscito anche da Reddit, trovando immediatamente la popolarità anche su altri social network come Twitter. Potete dare uno sguardo anche voi stessi a questa creazione semplicemente visionando il filmato che trovate subito qui in basso.

Oklm juste l'univers recréé dans MINECRAFT en fait (source https://t.co/75sHDTsEDA) pic.twitter.com/fjTAwMR9e1 — Aypierre (@AypierreMc) October 4, 2022

Nato come pura esperienza sandbox, il gioco Mojang si è poi evoluto nel corso degli anni, offrendo spin-off e digressioni dalla sua natura. L’ultimo videogioco (ancora in sviluppo) basato solamente sull’IP ma che ne stravolge completamente il gameplay è Minecraft Legends, annunciato durante la Summer Game Fest 2022 e che si prepara ad arrivare nel corso dei prossimi mesi. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.