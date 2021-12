Minecraft, un Oreo gigante è l’ultima follia di un creatore

Minecraft ci ha sempre stupiti per le sue creazioni. D’altronde il sandbox di Mojang Games offre tutti gli strumenti per poter creare qualsiasi cosa, da strutture architettoniche fino a ritratti di personaggi famosi. Oggi però quest’opera di un creatore ci lascia decisamente di stucco, considerando che si tratta di un tributo ad un… biscotto.

Lo streamer NomALlama ha passato infatti gli ultimi 13 giorni a raccogliere materiali per costruire un gigantesco biscotto Oreo in Minecraft. Un biscotto gigante ovviamente, costituito da ben 46.727 blocchi di calcestruzzo e che ha richiesto più di dieci giorni per essere completato. Un’opera mastodontica, che lo streamer ha diffuso immediatamente su Reddit.

Al di là del soggetto scelto, ci troviamo davanti ad un’opera sicuramente complessa. L’utente non si è limitato a creare le due cialde e la crema in mezzo, tutt’altro. Il biscotto Oreo è infatti decisamente molto dettagliato, con tanto di decori e dell’iconico marchio che abbiamo imparato a conoscere oramai da diversi anni. E le foto diffuse su Reddit ovviamente hanno mostrato tutto l’apprezzamento della community, con commenti positivi e addirittura qualcuno che scomoda il cinema. “Il secondo screenshot ha un qualcosa di Indipendence Day”, il commento lasciato da un redditor che probabilmente si è sentito troppo ispirato.

Il dettaglio più particolare? Questo gigantesco Oreo è stato costruito nella modalità survival di Minecraft. L’intera opera è dunque costellata di candele che impediscono ai mob di spawnare. Sicuramente saranno stati 13 giorni interessanti per NomALlama, che però ha già deciso di non riprovarci. “Il mio prossimo piano per gli Oreo non cìè, perché non mi punirò più in questo modo”, le parole lanciare su Reddit. E non possiamo che essere d’accordo con lui: riposati. Ti sei meritato un lungo periodo di dolce far niente, almeno in Minecraft.