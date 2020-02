Amazon rilascerà il proprio servizio di Cloud Gaming prima di PS5 e Xbox Series X?

Sono passati solamente pochi mesi da quando il servizio di Cloud Gaming Google Stadia è stato lanciato per tutti gli utenti Founders. Ora, stando ad alcuni esperti di mercato sembra che anche Amazon stia per rilasciare la propria piattaforma di gaming in streaming. Questa recente dichiarazione arriva da Patrick Rose, ex sviluppatore e attuale esperto del settore presso GamesAnalysts.com.

Rose ha dichiarato alla redazione di Trusted Reviews, che è molto probabile che Amazon sia già al lavoro al proprio servizio di Cloud Gaming, sulla falsa riga di ciò che ha proposto Google con Stadia. Ma non è tutto, stando al pensiero di Rose tale piattaforma potrebbe arrivare sul mercato addirittura prima che vengano rilasciate le console di prossima generazione PlayStation 5 e Xbox Series X.

A tal proposito Rose ha dichiarato che “ci sono buone probabilità che Amazon sarà presto pronta ad annunciare il proprio servizio di Cloud Gaming. Con l’imminente MMORPG New World potrebbero anche avere già un grande gioco, che potrebbe essere offerto esclusivamente e gratuitamente sulla loro piattaforma. inoltre penso che sia immaginabile l’arrivo di questa piattaforma prima del lancio della prossima generazione di console.”

L’esperto del mercato ci tiene infine a sottolineare che Amazon dovrà imparare dalle aziende che sono già state coinvolte con questo tipo di tecnologia. Al momento perlò si parla solamente di possibilità, e finchè non arriverà una conferma direttamente da Amazon non possiamo sapere con certezza quali sono i piani dell’azienda di Seattle per il prossimo futuro. Pensate che Amazon possa davvero rilasciare il proprio servizio di Cloud Gaming prima di PlayStation 5 e Xbox Series X?