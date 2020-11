Among Us: in arrivo la traduzione in italiano, è ufficiale!

Among Us ormai non è più definibile come una sorpresa, dato che la community che si è creata in questi primi mesi di vita del party game di Innersloth ha ancora tanta voglia di scovare sospetti tra i giocatori. Il titolo si sta espandendo, con un prossimo grande annuncio che è atteso proprio a dicembre durante i The Game Awards, ma non è tutto, dato che il team di sviluppo ha appena confermato l’arrivo della localizzazione in altre lingue.

Tra queste sarà compreso anche l’italiano, con l’annuncio che è stato fatto sul nuovo profilo Twitter ufficiale di Among Us. Come viene confermato attraverso questo tweet, al momento il team di sviluppo si sta impegnando a portare avanti la traduzione completa del gioco in altre diverse lingue che comprendono, oltre all’italiano anche: francese, tedesco, spagnolo, olandese, russo, portoghese, giapponese, coreano e filippino.

https://twitter.com/AmongUsGame/status/1329515734637154306

A fine annuncio, i ragazzi di Innersloth assicurano che la localizzazione di Among Us non si fermerà solamente alle lingue sopracitate, ma in futuro verranno aggiunte ulteriori lingue non ancora meglio specificate. Di certo questa è un’ottima notizia, soprattutto per i giocatori italiani che in un futuro prossimo potranno godere del party game anche con un linguaggio molto più familiare, anche se c’è da dire che l’inglese proposto dal titolo non è mai stato troppo complesso da comprendere.

Non sappiamo ancora di preciso quando le nuove lingue verranno aggiunte su Among Us, ma di certo gli appassionati del titolo di successo avranno una nuova sorpresa nel mese di dicembre durante i The Games Awards 2020. Cosa ne pensate di questo nuovo annuncio da parte di Innersloth? Fatecelo sapere con un commento nella sezione dedicata qua sotto.