Among Us, nella serie TV ci sarà uno degli attori più amati di sempre

L'annuncio che Elijah Wood sarà il protagonista della prossima serie TV animata di Among Us è la notizia che non credevamo di desiderare. Insomma, Frodo potrebbe essere l'Impostore.

La trama dello show seguirà la stessa formula del gioco, con i membri dell'equipaggio sostituiti da uno sciamano alieno, noto come impostore. Questo membro dell'equipaggio assassino semina caos cercando di eliminare gli altri membri innocenti, mentre i giocatori rimanenti dovranno individuare l'impostore ed espellerlo nel vuoto oscuro se vogliono sopravvivere.

Attori nella serie TV di Among Us

Elijah Wood interpreterà Green, uno stagista non retribuito descritto come "felice di essere lì" e che fa semplicemente ciò che gli viene detto, secondo le descrizioni dei personaggi. Altri attori che presteranno le loro voci a questa serie includono Randall Park (meglio conosciuto per Fresh off the Boat e The Interview), che sarà Red, il capitano dello Skeld, nonché un approfittatore che evidentemente "è riuscito ad andare avanti nonostante tutto". C'è anche Ashley Johnson (che ha recitato in The Last of Us e Blindspot), il capo della sicurezza orientato alla sicurezza, e Yvette Nicole Brown (meglio conosciuta per Community e The Odd Couple), il responsabile delle risorse umane dell'equipaggio, e probabilmente la migliore opzione per il ruolo dell'impostore.

Dopo l'annuncio del ruolo di Elijah Wood, l'attore ha usato Twitter per esprimere la sua emozione per il ruolo imminente: "Woo! Sono così felice di far parte di questo [progetto]." Tuttavia, la maggior parte delle persone che hanno visto questo tweet ha avuto una reazione simile alla nostra, con alcuni che si chiedevano se fosse una satira e altri semplicemente definendola per quello che è: Sus.

Titmouse si occuperà delle animazioni per la prossima serie - lo studio è noto per il suo lavoro su Big Mouth e Star Trek: Lower Decks. Owen Dennis sarà il creatore e produttore esecutivo. Lo sviluppo è iniziato nel giugno 2023, ma al momento non abbiamo ancora una data di uscita.