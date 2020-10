Among Us: Innersloth banna i cheater, ma in modo particolare

Among Us è sicuramente uno dei titoli più giocati del momento. Grazie alla community sempre attiva su Twitch, il gioco è riuscito a prendersi una grossa fetta di pubblico solo nell’ultimo periodo portando l’interesse di streamer ed utenti alle stelle. Sviluppato e pubblicato dall’azienda statunitense Innersloth ben due anni fa, solo in questo periodo ha avuto una impennata diventato a tutti gli effetti il gioco più streammato sulla piattaforma viola. Come ogni community però, all’interno di essa ci si può trovare facilmente qualche mela marcia, e purtroppo anche Among Us non ne è esente.

In questi giorni gli sviluppatori hanno deciso di bannare i cheater fastidiosi che infestano il titolo in un modo a dir poco particolare. Su Reddit è apparso un messaggio di ban che fa molta tenerezza, recentemente cancellato dai moderatori. Il testo recitava quanto segue: “Sei stato bannato per hacking, per favore smettila“. Il motivo di questa richiesta è dovuta al fatto che il team risulta essere decisamente piccolo ed a oggi non riesce a monitorare le mosse di ogni cheater, visto e considerando che, come abbiamo detto poco fa, il gioco è letteralmente esploso in questi mesi.

Lo scopo di Innersloth è anche quello di far arrivare il messaggio il più velocemente possibile sul web, sperando che la community possa in qualche modo dare una mano. Purtroppo viviamo in un periodo nel quale i cheater si divertono a barare, credendo di divertirsi con dei trucchetti sporchi. Non hanno idea di quanto possa fare male agli altri giocatori onesti ma soprattutto agli sviluppatori che si impegnano notte e giorno a migliorare l’esperienza. Speriamo anche che la nostra notizia possa in qualche modo aiutare il tutto, ci auguriamo infine che in futuro l’esperienza di gioco continui a migliorare.

Che cosa ne pensate di questa notizia? State giocando anche voi ad Among Us? fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti questo titolo ricordandovi che ad oggi non ci sono piani per una trasposizione su console.