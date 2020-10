Among Us: svelate alcune novità in arrivo, ecco come provarle

Per chi conosce Twitch e segue diversi streamer, sa bene che uno dei titoli più in voga del momento è Among Us. Sviluppato e pubblicato dall’azienda statunitense Innersloth ben due anni fa, solo negli ultimi mesi ha avuto una impennata diventato a tutti gli effetti il gioco più streammato sulla piattaforma viola. Effettivamente Among Us è un gioco perfetto da giocare in compagnia e per intrattenere centinaia o in alcuni casi migliaia di utenti. È divertente, semplice, immediato ed ha quel tocco di ansia derivata al fatto di “non fidarsi delle persone” come avveniva con il capolavoro di John Carpenter “The Thing” (La Cosa).

Gli sviluppatori appena hanno notato che la loro opera era ormai da settimane nelle tendenze dei giochi su Twitch hanno cominciato a rimboccarsi le maniche e migliorare ulteriormente l’esperienza di gioco correggendo diversi problemi tecnici ed aggiungendo diverse piccole novità. In queste ore i giocatori hanno scoperto alcune migliorie, nono essendoci appunto nessune note patch ufficiali a riguardo. Andiamo a vederli nel dettaglio.

Per prima cosa d’ora in avanti ogni giocatore potrà scegliere di rendere totalmente anonimo il proprio voto, così da risultare ancora più difficile studiare le mosse nostre e dei nostri “colleghi”. È possibile ora cambiare le impostazioni degli obiettivi (task). Durante le partite si potrà decidere di impostare l’avanzamento sempre oppure solo nei “meetings”. Ultima, ma non per importanza, Innersloth sta introducendo delle meccaniche per facilitare il gioco a coloro che sono daltonici. Insomma, il team di sviluppo si sta dando davvero da fare cercando di rendere il tutto sempre più divertente e coinvolgente.

Cosa ne pensate di questa notizia? State giocando ad Among Us? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti questo titolo ambizioso.