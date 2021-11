NFT e blockchain saranno il futuro del gaming! EA ne è certa

Per EA, il futuro dei videogiochi non passa da innovazione tecnologiche, ma più da quelle finanziare del terzo millenio. Come dichiarato da Andrew Wilson, CEO del publisher di Redwood, nel prossimo futuro infatti gli NFT (Non Fungible Token) saranno il futuro dell’industria, soprattutto per quanto riguarda i servizi offerti da Electronic Arts, che oramai si stanno sempre di più scostando dal modello classico di videogioco come abbiamo imparato a conoscere.

“Penso che nel nostro contesto, dove creiamo giochi e servizi, i collezionabili digitali andranno a giocare una parte molto importante del nostro futuro”, ha spiegato Wilson. Ovviamente una simile transazione, dove il modello play-to-earn (ovvero giocare per guadagnare questi token e questi collezionabili digitali) diventerà sempre più presente, richiede molto tempo. È EA stessa ad ammetterlo, sempre con le parole del suo CEO. “È ancora presto per dirlo, ma personalmente creddo che la nostra società sia in una buona posizione in merito”, le parole di Wilson.

Le dichiarazioni di Wilson non fanno altro che confermare la probabile direzione che prenderà il mercato. La stessa EA infatti aveva già creato degli annunci di lavoro diretti ad esperti e ingegneri con esperienza in campo NFT e di blockchain. Non sappiamo ancora in quale modo tutto ciò potrebbe essere implementato, ma sicuramente prodotti come FIFA, Madden e Apex Legends potrebbero trovare in questo genere di meccanismo economico un habitat naturale.

Oltre ad EA, anche Ubisoft si è aperta a questo sistema. Durante gli ultimi giorni, infatti, il CEO del publisher e sviluppatore franco canadese Yves Guillemot si è espresso a favore dei giochi basati sulla blockchain, definendola come una sorta di rivoluzione nell’industria. “Vogliamo diventare uno dei player più importanti in merito”, aveva dichiarato Guillemot.

Nonostante le aperture di player importanti dell’industria, di recente Steam ha bloccato completamente i giochi basati sulla blockchain, seguita a ruota da Epic Games, che ha accolto con favore questa politica. Resta da vedere se le politiche dei due più importanti distributori di giochi su PC cambieranno nel momento in cui sempre più realtà abbracceranno queste tecnologie.