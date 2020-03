Animal Crossing New Horizons mostra i disegni esclusivi di Nogami

Per celebrare l’uscita del suono nuovo partorito, Animal Crossing New Horizons, la divisione statunitense di Nintendo ha pubblicato un set di immagini esclusive realizzate da Nisashi Nogami, producer del gioco. Le illustrazioni vedono protagonisti Tom Nook, Timmy e Tommy, personaggi raffigurativi dell’amata saga.

Le isole di Animal Crossing New Horizons sono oramai invase dai nostri personaggi, pronti a partire per una nuova, coloratissima avventura: la saga sandbox, arrivata al quinto titolo della serie principale, è un altro esempio di ip che non solo ha perdurato nel tempo tra le varie console e generazioni, ma che ha anche saputo attirare sempre nuovi giocatori grazie a meccaniche di volta in volta nuove e grafica accattivante. Nel frattempo i bozzetti nati dalla mano di Nogami ci danno il benvenuto in un breve video lanciato sui social con un festoso “Benvenuti sull’isola deserta! Sì, Sì!”.

#AnimalCrossing: New Horizons is available now! To celebrate your new island life, the game's Producer Hisashi Nogami created this special illustration of Tom Nook, Timmy, and Tommy! pic.twitter.com/hgbh1T389c — Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 20, 2020

Nintendo, tuttavia, nell’altro fronte è per adesso concentrato a dare battaglia al pericolo hacker: alcuni di questi sono riusciti ad accedere ad importanti file criptati del source – code del gioco. L’update 1.1.0 uscito ieri dalla major giapponese è stato rilasciato proprio per provare ad intensificare la sicurezza dei loro firewall e di altri sistemi di protezione. Nintendo ha anche dichiarato che i player colti in fragranza ad utilizzare copie hackerate o modificati verranno bannati senza colpo ferire. Sarebbe un durissimo colpo per l’economia del ciclo di vita di un gioco appena uscito, crediamo che Nintendo si stia muovendo bene per arginare il problema.

Noi di Tom’s Hardware siamo sicuri di essere di fronte davanti ad un nuovo successo di Nintendo, il titolo è già amatissimo e le recensioni sono davvero positive. Animal Crossing New Horizons è stato recensito per Tom’s Hardware da Andrea Maiellano, potrete scoprire le sue riflessioni ed impressioni sul gioco cliccando qui.