Anthem non è più presente nella Top 49 dei titoli più giocati su Xbox One

Stando alla Top 49 dei titoli più giocati dagli utenti possessori delle console di casa Microsoft, Anthem non fa ne fa più parte.

Se seguite le nostre pagine regolarmente avrete sicuramente notato di come Anthem non abbia rispecchiato a pieno le aspettative dei giocatori. Il gioco è stato oggetto di critiche, ma nonostante tutto gli sviluppatori continuano a credere nella loro nuova IP e continuano a sviluppare un sistema di gioco che possa essere all’altezza del loro progetto originale e che possa soddisfare tutti.

Nonostante tutte le promesse, il numero dei giocatori è continuato a diminuire, in special modo gli utenti possessori di Xbox One. Come riportato nel sito di MP1ST, andando a controllare la lista dei titoli più giocati è possibile notare l’assenza di Anthem. Infatti L’RPG sviluppato da BioWare non fa più parte della Top 49 dei giochi più popolari tra gli utente delle console Microsoft. Nella lista in questione è possibile tutt’ora trovare titoli che hanno anche più o meno certa età, per fare un esempio possiamo trovare The Sims 4, For Honor, e molti altri. È possibile trovare anche Battlefield V, titolo pubblicato dalla stessa EA il quale ha dichiarato che “ha fatto meglio di Anthem”.

Anche Fallout 76 è stato un titolo colpito dalle critiche, ma stando alla classifica in questione ha comunque più utenti attivi di Anthem. Attualmente non sappiamo di preciso quanti sono i giocatori di Xbox One che continuano a giocare nel ruolo degli Specialisti, ma sappiamo che a causa di numerosi bug all’interno del mondo di gioco, per colpa dei loot box ed essendo definito come un game-as-service, molti giocatori hanno iniziato a lamentarsi, prendendo anche la decisione drastica di abbandonare del tutto il gioco.

Su Reddit è possibile imbattersi in parecchie discussioni accese su Anthem, e questo non giova al titolo. Nonostante tutto, c’è chi è ancora attivo sul gioco di BioWare e che comunque è riuscito ad apprezzare in qualche modo il tutto.

Voi cosa ne pensate? Avete abbandonato Anthem? Se sì, principalmente per quale motivo?