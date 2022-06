Nel mentre che attendiamo il secondo capitolo (annunciato durante l’Xbox and Bethesda Showcase 2022 della Summer Game Fest), su Steam è disponibile gratuitamente Ark: Survival Evolved. Il gioco di Studio Wildcard si può riscattare gratuitamente e include tutti i contenuti base, al di fuori del Genesis Season Pass e le espansioni, che fanno parte dell’Ultimate Survivor Bundle che vanno a espandere ancora di più il gameplay.

La versione di Ark: Survival Evolved regalata da Studio Wildcard (team di sviluppo del gioco) è infatti quella base. Si tratta comunque di un regalo decisamente interessante, poiché non è una prova a tempo. Fino al 19 giugno 2022, chiunque riscatterà il gioco lo terrà nella sua libreria. Un ottimo modo per far conoscere il titolo a un pubblico ancora più vasto, proprio in attesa del secondo capitolo, che dovrebbe debuttare nel corso del prossimo anno dopo una lunga attesa.

Oltre a regalare Ark: Survival Evolved, Studio Wildcard ha lanciato una serie di sconti su alcuni DLC e add-on del gioco. In forte sconto troviamo l’Ultimate Survivor Upgrade, che include le espansioni Aberration, Scorched Earth, Extinction e il Genesis Season Pass. Il costo del bundle solitamente è di 49,99 Euro, ma grazie a questo sconto si può portare a casa a 32,50 Euro, con un bel 34% in meno rispetto al prezzo di listino. Niente male, non trovate?

Al momento l’unica versione gratuita di Ark: Survival Evolved è proprio quella Steam. Non ci risulta, infatti, che attualmente il gioco sia disponibile gratis anche in altri store, ma non è escluso che Studio Wildcard non decida di scontare o regalare ulteriori versioni. Per poter riscattare il gioco vi basta visitare questo indirizzo e fare il login con il vostro account Steam. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.