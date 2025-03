Giochi survival | I migliori del 2025

Complice l'esplosione dei giochi online, i videogiochi survival sono diventati uno dei feticci preferiti dagli utenti PC e successivamente console. E d'altronde come possiamo dare loro torto? Giochi come No Man's Sky e ARK: Survival Evolved hanno creato community, permesso ai giocatori di instaurare legami anche se non si conoscevano e dato nuova linfa vitale e un nuovo significato alla parola multiplayer.

Come ogni genere (non dimenticate di dare uno sguardo anche ai migliori giochi JRPG e i migliori remake disponibili sul mercato) che si rispetti, anche in questo caso troviamo prodotti differenti: da quelli più "user friendly", che offrono un'esperienza di gioco decisamente più leggera, fino a giochi veramente molto punitivi, con una curva di apprendimento sicuramente più complessa. Se siete interessati a giocarne almeno uno, allora questo articolo fa al caso vostro: abbiamo infatti selezionati i migliori survival da giocare in questo 2025, magari in compagnia degli amici. Non perdiamo altro tempo e andiamo a scoprirli.

State of Decay 2

State of Decay 2 ti catapulta in un mondo aperto e devastato da un'apocalisse zombie, dove la sopravvivenza è una lotta costante e la cooperazione è la chiave per la salvezza. Non sei un eroe solitario, ma il leader di una piccola comunità di sopravvissuti. Dovrai costruire e fortificare la tua base, raccogliere risorse, esplorare l'ambiente circostante e respingere le orde di non morti che minacciano la tua esistenza. bOgni decisione che prendi ha un impatto sulla tua comunità e sulle tue relazioni con gli altri sopravvissuti. Dovrai gestire le loro esigenze, risolvere i loro conflitti e difenderli dai pericoli che si nascondono nell'ombra.

State of Decay 2 offre un'esperienza di gioco unica, che combina elementi di azione, survival horror, strategia e gestione di comunità. Il mondo di gioco è vasto e dinamico, popolato da zombie di diverse tipologie e da altre fazioni di sopravvissuti, alcune amichevoli, altre ostili. Inoltre, la morte è permanente in State of Decay 2, il che significa che ogni personaggio che perdi è perso per sempre. Dovrai imparare a convivere con questa realtà e a prendere decisioni difficili per garantire la sopravvivenza della tua comunità.

Se ami i giochi di sopravvivenza con un forte focus sulla cooperazione e sulla gestione di comunità, State of Decay 2 è un'esperienza che non puoi perderti

DayZ

DayZ è un'esperienza di sopravvivenza online, ambientata in un mondo aperto e spietato, devastato da un'epidemia che ha trasformato la popolazione in esseri infetti. Non ci sono missioni predefinite, non ci sono obiettivi da raggiungere: l'unico scopo è sopravvivere, a qualsiasi costo.

Ti ritroverai a vagare per vasti scenari post-apocalittici, alla ricerca di cibo, acqua, armi e qualsiasi altra risorsa che possa aiutarti a resistere. Dovrai affrontare non solo gli infetti, ma anche gli altri giocatori, che possono essere sia alleati preziosi che nemici letali. In DayZ, la tensione è costante e la paura è un compagno fedele. Ogni incontro può essere l'ultimo, ogni decisione può fare la differenza tra la vita e la morte. Dovrai imparare a gestire le tue risorse, a valutare i rischi e a fidarti del tuo istinto.

La morte è permanente anche in DayZ: quando muori, perdi tutto ciò che hai accumulato e devi ricominciare da zero. Questo rende ogni momento di gioco intenso e significativo, e ogni sopravvissuto che incontri una potenziale fonte di pericolo o di aiuto. Non c'è una storia predefinita, ma ogni partita è una storia a sé, fatta di scelte difficili, momenti di tensione e, a volte, di incredibili atti di umanità.

No Man's Sky

No Man's Sky ti offre la libertà di esplorare un universo procedurale vastissimo, dove ogni stella è un sistema solare e ogni pianeta è un mondo da scoprire. Non ci sono limiti alla tua avventura: puoi viaggiare da un pianeta all'altro, esplorare paesaggi alieni, scoprire forme di vita uniche e svelare i segreti del cosmo.

Non c'è una trama lineare o un obiettivo predefinito. Sei libero di tracciare il tuo percorso, che tu voglia dedicarti all'esplorazione, al commercio, al combattimento o alla costruzione. Puoi scavare nelle profondità dei pianeti alla ricerca di risorse, costruire avamposti e basi, pilotare astronavi e combattere contro pirati spaziali.

No Man's Sky è un'esperienza immersiva e rilassante, un'occasione per fuggire dalla realtà e immergersi in un mondo di meraviglie. La grafica, con i suoi colori vivaci e le atmosfere surreali, contribuisce a creare un'esperienza visiva unica. L'universo di No Man's Sky è in continua evoluzione, grazie ai numerosi aggiornamenti gratuiti che aggiungono nuove funzionalità, contenuti e modalità di gioco. Che tu sia un esploratore solitario o un viaggiatore intergalattico, No Man's Sky ti offre un'esperienza di gioco infinita e personalizzabile.

V Rising

V Rising ti immerge in un mondo gotico e oscuro, dove vestirai i panni di un vampiro risvegliato dopo un lungo sonno. Dovrai riconquistare il tuo potere perduto, costruendo un imponente castello e dominando le terre circostanti.

L'esperienza di gioco fonde elementi di survival, azione e RPG. Dovrai cacciare per nutrirti di sangue, evitando la luce del sole che ti indebolisce, e allo stesso tempo raccogliere risorse per costruire e migliorare il tuo castello. Il combattimento è dinamico e coinvolgente, con un sistema di magie e abilità vampiriche che ti permetterà di affrontare creature feroci e altri giocatori in battaglie epiche.

La costruzione del castello è un elemento fondamentale di V Rising: potrai personalizzare ogni aspetto della tua dimora, dalle stanze interne alle fortificazioni esterne, creando un rifugio sicuro e un simbolo del tuo potere crescente. Il titolo offre poi un mondo di gioco vasto e ricco di segreti da scoprire. Potrai esplorare foreste oscure, villaggi infestati e antichi castelli, affrontando sfide sempre più impegnative e svelando la storia del mondo di Vardoran.

Che tu scelga di dominare le terre in solitaria o di formare un clan con altri vampiri, V Rising ti offrirà un'esperienza di gioco intensa e appagante, dove potrai dare libero sfogo alla tua sete di potere e costruire il tuo impero nell'oscurità.

Once Human

Once Human ti getta in un futuro post-apocalittico distorto da una misteriosa entità, l'"Anomalia", che ha trasformato il mondo in un luogo pericoloso e imprevedibile. Dovrai affrontare creature mostruose, esplorare ambienti surreali e lottare per la tua sopravvivenza in questo mondo ostile.

Il gioco fonde elementi di survival open-world con combattimenti d'azione e meccaniche di costruzione di basi. Dovrai raccogliere risorse, craftare equipaggiamento, costruire rifugi e collaborare con altri giocatori per affrontare le sfide che ti attendono. L'Anomalia ha alterato la realtà, creando zone contaminate dove leggi fisiche sono distorte e la fauna è diventata aggressiva e mutante. Dovrai usare l'astuzia e la strategia per sopravvivere in questi ambienti ostili, adattandoti alle condizioni in continua evoluzione.

La componente multiplayer è centrale in Once Human. Potrai unirti ad altri giocatori per formare squadre, costruire basi condivise e partecipare a eventi PvE e PvP. La collaborazione e la comunicazione saranno fondamentali per affrontare le sfide più impegnative e scoprire i segreti dell'Anomalia. La cosa bella? È free to play.

Valheim

Valheim ti immerge in un purgatorio ispirato alla mitologia norrena, un mondo primordiale e selvaggio dove dovrai dimostrare il tuo valore agli dei. Nei panni di un guerriero vichingo caduto, dovrai esplorare vasti biomi, costruire una base, craftare armi e armature, e affrontare creature leggendarie.

L'esperienza di gioco combina elementi di sopravvivenza, esplorazione e costruzione. Dovrai raccogliere risorse, cacciare per nutrirti, costruire rifugi e navi, e affrontare boss epici per avanzare nella tua missione. Il mondo di Valheim è generato proceduralmente, offrendo un'esperienza di gioco sempre nuova e imprevedibile. Potrai esplorare foreste rigogliose, montagne innevate, paludi pericolose e vasti oceani, scoprendo segreti e tesori nascosti.

La costruzione è un elemento fondamentale di Valheim. Potrai costruire case, fortificazioni, imbarcazioni e qualsiasi altra struttura ti venga in mente, utilizzando un sistema di costruzione intuitivo e versatile. Anche la cooperazione è un aspetto chiave di Valheim: potrai unirti ad altri giocatori per formare una tribù, affrontare boss epici, costruire villaggi e navigare insieme verso nuove avventure.

Subnautica

Subnautica ti catapulta in un mondo alieno sommerso, un oceano sconfinato che nasconde meraviglie mozzafiato e pericoli inimmaginabili. Dopo un catastrofico atterraggio d'emergenza, sarai l'unico sopravvissuto a bordo dell'Aurora, una gigantesca astronave precipitata sul pianeta 4546B.

Dovrai esplorare gli abissi, raccogliere risorse, costruire basi sottomarine e veicoli, e studiare le creature che popolano questo mondo alieno per sopravvivere. L'esperienza di gioco è un mix unico di esplorazione, sopravvivenza e avventura, dove la paura dell'ignoto si mescola alla meraviglia della scoperta.

Il pianeta 4546B è un mondo ricco di biodiversità, con biomi sottomarini che spaziano dalle barriere coralline colorate alle profondità oscure abitate da mostri leggendari. Dovrai imparare a conoscere le creature che popolano questo ecosistema, alcune pacifiche, altre letali, per poter sopravvivere.

La trama di Subnautica si svela attraverso l'esplorazione e la scoperta, con frammenti di informazioni che ti porteranno a svelare i segreti del pianeta e il destino della spedizione dell'Aurora. Dovrai affrontare sfide sempre più impegnative, costruire attrezzature avanzate e avventurarti in zone sempre più pericolose per svelare la verità.

Cosa sono i giochi survival?

I videogiochi survival, altrimenti detti videogiochi di sopravvivenza, sono titoli che fanno del loro punto di forza un'ambientazione molto ostile. Nei survival, in genere, i giocatori iniziano le loro partite con equipaggiamenti minimi e sono forzati a raccogliere quante più risorse riescono per creare utensili, armi e ripari, elementi che consentono appunto di sopravvivere il più possibile ai pericoli.

I punti di forza dei survival diventano quindi la gestione delle risorse, la creazione di oggetti necessari alla sopravvivenza e alla gestione dell'inventario vero e proprio: molto spesso infatti gli spazi disponibili per poter portare oggetti con sé sono limitati. Il dover ragionare, poi, su quali siano strumenti e risorse utili alle proprie esplorazioni, mentre nel frattempo attorno al giocatore succede di tutto, diventa motivo di sfida.

La nostra scelta dei migliori giochi survival

Il genere si lega molto a contesti horror o a mondo aperto, ma l'ibridazione con altri tipi di videogiochi è sempre più comune. Per questo motivo oltre ai classici giochi pieni di zombie come DayZ o Dying Light 2, e ai sempreverdi open world come Minecraft, nella nostra guida ai migliori giochi survival abbiamo incluso anche titoli più borderline come Valheim e Frostpunk 2, due perle del mondo dei videogiochi rispettivamente ambientati in una dimensione divina delle leggende norrene e in un mondo glaciale.

Tutti i videogiochi survival in questo articolo condividono le meccaniche appena discusse: pericoli costanti nonostante una partenza dal nulla, inventari limitati e collezione delle risorse mirata al crafting compulsivo per potenziare le proprie possibilità di sopravvivenza.