Dopo aver passato un’intera settimana a gioire sui molteplici annunci videoludici, quest’oggi era il turno di Xbox e Bethesda mostrarci quello che bolle nel pentolone dei due colossi. I rumor e le speranze sono state numerose in questi giorni, ma ora finalmente le chiacchiere stanno a zero. Vediamo insieme quali sono stati i giochi annunciati durante lo show terminato pochi minuti fa.

Xbox e Bethesda Showcase 2022: tutti i giochi annunciati

Redfall

Lo showcase si apre con Redfall, il quale si è mostrato con un filmato di gameplay inedito. La nuova opera di Arkane con i vampiri si presenta come un FPS molto frenetico con una serie di abilità da sfruttare per avere la meglio contro i nemici che incontreremo durante il nostro cammino.

Hollow Knight Silksong

È stato richiesto a gran voce per anni, e finalmente è arrivato! Hollow Knight Silksong è riapparso questa sera mostrandosi con un ricco filmato di gameplay, ma ancora nulla per quanto riguarda la data di uscita.

High on Life

High on Life si presenta con una personalità fuori dal comune e con una serie di armi parlanti con diverse personalità. Il gioco, doppiato anche dal noto Justin Roiland, arriverà il prossimo ottobre.

A Plague Tale Requiem

Dopo l’annuncio dell’anno scorso torniamo a dare uno sguardo anche ad A Plague Tale Requiem, il sequel della sorprendente avventura medievale di Asobo. In questo nuovo filmato possiamo vedere una serie di sezioni di gameplay che mischiano stealth, azione ed enigmi. Confermato anche che il gioco uscirà nel corso del 2022.

Forza Motorsport

Nuovo trailer anche per Forza Motorsport, la nuova iterazione della saga principale di Turn 10. Oltre al nuovo filmato di gameplay, a dir poco ammaliante, scopriamo che il gioco verrà rilasciato nel corso della primavera del 2023.

Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary

In questo Showcase c’è spazio anche per Microsofr Flight Simulator, con il trailer della nuova gigantesca espansione che va a celebrare il quarantesimo anniversario del franchise simuilativo Microsoft. Oltre a velivoli storici, è stato annunciato e rilasciato un aggiornamento a tema Halo.ù

Overwatch 2

Non solo vediamo un nuovo trailer entusiasmante di Overwatch 2, ma scopriamo anche come il gioco Blizzard arriverà in accesso anticpiato il prossimo 4 ottobre 2022 e che sarà totalmente free-to-play.

Ara History Untold

Oxide presenta una nuova IP chiamata Ara History Untold che ci permetterà di rivivere la storia della civiltà umana in un modo tutto nuovo.

Forza Horizon 5 Hotwheels

Come già accaduto con il quarto capitolo, le Hotwheels tornano a sfrecciare anche in Forza Horizon 5. Ancora una volta le piste a velocità folli delle auto della Mattel ci permetteranno di godere di un Messico da una nuova e velocissima prospettiva.

Ark 2

Torna a mostrarsi anche Ark 2 con un nuovo trailer pieno di giganteschi dinosauri. Purtroppo anche quest’oggi manca un vero e proprio filmato di gameplay, ma gli amanti dei survival saranno felici di tornare ad abitare questo mondo ostile.

Scorn

Lo showcase di Xbox è anche l’occasione per rivedere Scorn, il nuovo horror in prima persona che ha attirato le attenzioni di molti. Oltre a un nuovo gameplay scopriamo la data di uscita: 21 ottobre 2022.

Flintlock The Siege of Dawn

Gli sviluppatori di Ashen tornano con una nuova IP. Flintolock The Siege of Dawn si mostra come un action terza persona ambientato in un mondo fantasy ricco di location tutte da scoprire.

Minecraft Legends

Il mondo di Minecraft si espande con Legends, un nuovo gioco di pacca che permette agli amanti del franchise di partire per una nuova avventura che mischia l’azione e la strategia.

The Last Case of Benedict Fox

The Last Case of Benedict Fox si presenta come un’avventura bidimensionale ricca di tematiche horror e fasi d’azione e platform che uscirà nel corso del 2023.

As Dusk Falls

Torna a mostrarsi anche As Dusk Falls, la storia interattiva mischiata a un videogioco che abbiamo già visto più volte. Mancava ancora una data di lancio, e ora l’abbiamo. As Dusk Falls uscirà il prossimo 19 luglio 2022.

Pentiment

Obsidian coglie tutti impreparati annunciando Pentiment: un gioco d’acvventura medievale fuori dal comune che non solo prende le tematiche di quel periodo storico, ma anche tutto il suo lato artistico.

Diablo 4

Lo showcase digitale di Xbox è l’occasione perfetta per Blizzard di annunciare una nuova classe di Diablo 4: la necromante. L’annuncio è stato seguito anche da un filmato di gameplay che ci mostra le abilità di questa classe dell’RPG.

Sea of Thieves

L’universo pirata di Sea of Thieves continua ad espandersi con un nuovo update che aprirà a una stagione 7 ricca di contenuti presentato in un modo a dir poco geniale e pieno di ironia.

Persona su Xbox Game Pass

L’annuncio che in tantissimi stavano aspettando: Persona 3, Persona 4 e Persona 5; il trio di JRPG arriverà su Xbox e all’interno del servizio in abbonamento Xbox Game Pass.

Hideo Kojima annuncia una partnership con Xbox

In molti aspettavano questo momento, altri lo sognavano e questa sera è successo veramente. Hideo Kojima ha presentato il suo prossimo gioco. Non sappiamo altro e al momento non è stato mostrato nemmeno un logo, ma è stato reso noto che si tratterà di una nuova IP che ci permetterà di vivere una nuova storia e un nuovo mondo ideato dal papà di Metal Gear Solid e Death Stranding.

Starfield

Nonostante sia stato rimandato al 2023, sul palco digitale dello showcase Xbox e Bethesda è tornato anche Starfield. Mai come oggi è stato mostrato tanto della nuova IP spaziale di Bethesda, e finalmente è stato mostrato anche un lungo filmato di gameplay di uno dei giochi più attesi dell’anno prossimo.

Oltre a questi titoli sono stati mostrati in rapida successione anche i seguenti giochi:

Gunfire Reborn

Lightyear Frontier

Naraka Blade Point

Ereban Shadow Legacy

Ravenlok

Cocoon

Wo Long Fallen Dynasty

Con Starfield si è concluso anche questo evento comunicativo tutto a tema Xbiox e Bethesda. Vi ha convinto lo show trasmesso questa sera? Qual è stato l’annuncio che vi ha saputo emozionare maggiormente?