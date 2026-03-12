L’attesa per Super Mario Galaxy – Il Film, in uscita il 1° aprile 2026, si arricchisce di una nuova sorpresa per tutti gli appassionati. È infatti arrivato il merchandise ufficiale dedicato al film, disponibile sul My Nintendo Store, lo shop online ufficiale dedicato all’universo Nintendo. Qui potrete trovare una selezione di prodotti pensati per celebrare il nuovo capitolo cinematografico dell’iconico idraulico, portando la magia del film anche nella vostra quotidianità.
Offerte Nintendo Store, perché approfittarne?
Tra le novità più interessanti spicca la serie di statuette ispirate ai personaggi del film. Grazie a questi oggetti da collezione potrete portare a casa i vostri protagonisti preferiti e rivivere le atmosfere di Super Mario Galaxy – Il Film anche lontano dal grande schermo. Si tratta di un’occasione perfetta per arricchire la vostra collezione o per trovare un regalo ideale per chi ama il mondo di Mario e dei suoi amici.
Ma le novità non finiscono qui. Sul My Nintendo Store è già disponibile anche il preordine di Yoshi and the Mysterious Book, il nuovo titolo in uscita il 21 maggio. Potrete scegliere tra la versione fisica al prezzo di 69,99€ oppure quella digitale a 59,99€, così da decidere la modalità di gioco che preferite e prepararvi in anticipo alla nuova avventura.
Il My Nintendo Store rappresenta l’e-commerce ufficiale di Nintendo, un punto di riferimento dove trovare davvero tutto ciò che riguarda il mondo della casa di Kyoto. In un unico luogo potrete acquistare console, giochi in versione su scheda o digitale, Amiibo, accessori e merchandising, inclusi alcuni prodotti esclusivi dedicati ai fan Nintendo. Un hub completo per vivere al massimo le vostre passioni videoludiche.