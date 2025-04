Migliori microSD Express per Nintendo Switch 2 (aprile 2025)

Tutti attendono Nintendo Switch 2 ed è ormai un dato di fatto. Mentre i dettagli ufficiali, nonostante l'annuncio, in realtà scarseggino, le ipotesi a livello tecnico (non abbiamo ancora le specifiche ufficiali) convergono su una console che promette un salto generazionale significativo rispetto al suo popolarissimo predecessore. Una delle novità tecniche più discusse riguarda il sistema di archiviazione espandibile. Nintendo Switch 2 abbandonerà il supporto alle tradizionali schede microSD (SD, SDHC, SDXC con interfacce UHS) per l'installazione e l'esecuzione dei giochi, abbracciando invece il nuovo e performante formato microSD Express.

Questa decisione segna un cambiamento radicale ma necessario, dettato dalle ambizioni della nuova console. Il formato microSD Express, infatti, assicura prestazioni di lettura e scrittura nettamente superiori, avvicinandosi a quelle degli SSD interni, un requisito indispensabile per gestire le funzionalità di Switch 2, come il supporto a risoluzioni fino a 4K in modalità docked e frequenze di aggiornamento che potrebbero raggiungere i 120 Hz. Tempi di caricamento drasticamente ridotti, un'esperienza di gioco più fluida con asset ad alta definizione caricati istantaneamente e un supporto completo alle potenzialità hardware della macchina: questi sono i benefici promessi da questa nuova generazione di schede di memoria.

In questa guida completa scoprirete cos'è esattamente una scheda microSD Express, analizzandone le basi tecnologiche (PCIe e NVMe), perché la sua adozione è considerata essenziale per le prestazioni attese da Nintendo Switch 2, quali sono le sue specifiche tecniche salienti (velocità, capacità), come orientarsi nella scelta della capacità più adatta alle proprie abitudini di gioco digitali e, infine, affronteremo le questioni di compatibilità con altri dispositivi e con gli standard precedenti.

Perché Nintendo Switch 2 richiede un nuovo tipo di memoria?

La necessità di adottare uno standard di memoria esterna più performante come microSD Express per Nintendo Switch 2 deriva direttamente dalle specifiche hardware e dalle ambizioni prestazionali della nuova console. La prima Nintendo Switch, pur essendo una macchina rivoluzionaria per il suo concetto ibrido, utilizzava componenti interni che limitavano le sue capacità a risoluzioni prevalentemente 720p (in portatile) e 1080p (in docked), con giochi spesso complessi ma non al livello delle controparti su console casalinghe più potenti in termini di dettaglio grafico e dimensione degli asset.

Le tradizionali schede microSD (anche le più veloci UHS-I) erano sufficienti per gestire quei carichi di lavoro, sebbene i tempi di caricamento potessero talvolta risultare lunghi. Nintendo Switch 2, invece, si prefigge di offrire un'esperienza di nuova generazione, con un supporto fino al 4K in modalità docked e refresh rate fino a 120 Hz. Questo implica la gestione di texture ad alta risoluzione, modelli poligonali più complessi, e in generale asset di gioco molto più pesanti.

Per caricare questi dati rapidamente dalla memoria esterna alla memoria RAM e alla VRAM della console, evitando colli di bottiglia che si tradurrebbero in tempi di caricamento estenuanti o in fenomeni di "pop-in" (oggetti o texture che compaiono improvvisamente a breve distanza), è indispensabile una larghezza di banda enormemente superiore a quella offerta dalle vecchie microSD. Lo standard microSD Express, con le sue velocità paragonabili a quelle di un SSD NVMe, fornisce proprio questa capacità, garantendo che l'esperienza di gioco sia fluida e reattiva anche quando i titoli sono installati sulla memoria esterna, mantenendo coerenza con le prestazioni attese dalla (presumibilmente veloce) memoria interna della console.

Cosa sono le schede microSD Express?

Le schede microSD Express rappresentano un salto generazionale nel mondo delle memorie rimovibili miniaturizzate, pur mantenendo lo stesso identico form factor fisico delle microSD che tutti conosciamo.

La vera rivoluzione è interna e riguarda l'interfaccia di comunicazione e il protocollo utilizzato. Abbandonando i bus dati tradizionali dello standard Secure Digital (SD), le microSD Express adottano tecnologie mutuate direttamente dal mondo dei computer ad alte prestazioni: l'interfaccia PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) e il protocollo NVMe (Non-Volatile Memory Express). Il PCIe è un bus di comunicazione seriale ad alta velocità utilizzato comunemente per collegare schede grafiche, SSD e altre periferiche performanti alla scheda madre di un PC. Offre una larghezza di banda significativamente maggiore rispetto ai bus SD. Il protocollo NVMe, d'altra parte, è stato progettato specificamente per le memorie flash (come quelle usate negli SSD e in queste schede), ottimizzando il modo in cui i dati vengono richiesti e trasferiti, riducendo la latenza e massimizzando il parallelismo delle operazioni.

La combinazione di PCIe (solitamente una singola lane, PCIe 3.1 o 4.0 a seconda della specifica esatta della scheda e del dispositivo host) e NVMe permette alle schede microSD Express di raggiungere velocità di trasferimento dati teoriche massime fino a 985 MB/s (secondo le specifiche SD 7.0/7.1), con velocità reali riscontrate sui primi modelli che si attestano già su valori impressionanti, come vedremo.

Per mettere questi numeri in prospettiva, le schede microSD più comuni oggi sul mercato, quelle UHS-I, raggiungono un massimo teorico di 104 MB/s, mentre le più veloci (ma meno diffuse e spesso non pienamente supportate) UHS-II arrivano a circa 312 MB/s. Si tratta quindi di un incremento prestazionale di quasi 10 volte rispetto allo standard più diffuso e di oltre 3 volte rispetto al più veloce standard precedente, avvicinando le prestazioni di queste minuscole schede a quelle di un SSD NVMe entry-level per PC. Fisicamente, la differenza risiede in una seconda fila di pin sul retro della scheda, necessaria per gestire l'interfaccia PCIe, pur mantenendo la compatibilità con la prima fila di pin per l'interoperabilità con gli standard precedenti (come vedremo più avanti).

MicroSD Express vs SSD NVMe: quali sono le differenze?

Sebbene microSD Express utilizzi le stesse tecnologie di base (PCIe/NVMe) degli SSD interni dei moderni PC e console, ci sono differenze importanti. La differenza più ovvia è il form factor: microSD Express mantiene le dimensioni ridottissime di una microSD standard, mentre gli SSD NVMe più comuni sono moduli M.2 più lunghi e larghi.

Questo implica limitazioni fisiche sulla quantità di chip di memoria NAND e sulla dimensione del controller integrato nella microSD Express, che possono influenzarne le prestazioni massime e la dissipazione del calore.

In termini di prestazioni, mentre microSD Express raggiunge velocità impressionanti per il suo formato (fino a ~985 MB/s teorici), gli SSD NVMe M.2 di fascia alta su interfacce PCIe 4.0 o 5.0 possono superare i 7.000 MB/s o addirittura i 10.000 MB/s, offrendo quindi prestazioni ancora superiori, specialmente in scrittura e in operazioni con carichi di lavoro complessi. Tuttavia, per le esigenze di caricamento dei giochi su una console come Switch 2, le velocità offerte da microSD Express sono già un enorme passo avanti e probabilmente più che adeguate. Infine, bisogna considerare consumo energetico e calore: l'integrazione di interfacce così veloci in un formato così piccolo pone sfide termiche.

Le microSD Express potrebbero generare più calore e consumare leggermente più energia rispetto alle microSD tradizionali durante operazioni intensive, aspetti che Nintendo avrà sicuramente considerato nella progettazione dello slot e del sistema di raffreddamento di Switch 2.

Perché la Nintendo Switch 2 utilizza esclusivamente microSD Express?

La scelta di Nintendo di rendere microSD Express l'unico standard supportato per l'espansione della memoria destinata ai giochi su Switch 2 è una decisione tecnica guidata dalle elevate esigenze prestazionali della nuova piattaforma. Come anticipato, le nuove caratteristiche, come il supporto al 4K in modalità docked e a refresh rate fino a 120 Hz, impongono un carico di lavoro senza precedenti per una console Nintendo portatile sull'intero sistema, inclusa la memoria di archiviazione.

Per renderizzare immagini a 4K, la console deve poter caricare rapidamente texture ad altissima risoluzione e asset grafici complessi dalla memoria (interna o esterna) alla VRAM. Allo stesso modo, per mantenere un frame rate elevato e stabile (60fps o addirittura 120fps), il sottosistema di memoria deve essere in grado di fornire dati alla CPU e alla GPU con una latenza minima e una larghezza di banda elevata, evitando che il caricamento di nuove aree o nemici causi fastidiosi cali di fluidità o stuttering. I giochi di nuova generazione sono inoltre caratterizzati da mondi virtuali sempre più vasti e dettagliati, spesso con meccaniche di streaming continuo degli asset (caricamento "invisibile" mentre si gioca); questo richiede una memoria esterna capace di sostenere letture continue ad alta velocità per evitare il pop-in di oggetti e texture.

L'adozione esclusiva di microSD Express garantisce un livello prestazionale minimo elevato e costante per tutti gli utenti che espandono la memoria, assicurando che l'esperienza di gioco non venga compromessa quando si utilizzano titoli installati sulla scheda esterna. Questa scelta permette a Nintendo di offrire prestazioni paragonabili a quelle della (presumibilmente veloce) memoria interna, mantenendo al contempo la flessibilità e la praticità dell'archiviazione rimovibile in un formato standardizzato e compatto, senza dover ricorrere a soluzioni proprietarie costose (come le memory card di PS Vita) o a slot di espansione interni più ingombranti (come quelli per SSD M.2 di PS5).

Quali vantaggi porta microSD Express ai giochi su Nintendo Switch 2?

L'impatto più immediato e tangibile per i giocatori sarà una drastica riduzione dei tempi di caricamento. Avviare un gioco, caricare un salvataggio, passare da un livello all'altro o entrare in una nuova area di un open world richiederà molto meno tempo rispetto a quanto accadeva con le microSD tradizionali sulla prima Switch, rendendo l'esperienza complessiva molto più fluida e piacevole. Oltre ai caricamenti iniziali, la maggiore velocità di lettura si traduce in uno streaming delle texture e degli asset più efficiente durante il gioco.

Questo significa una significativa riduzione, se non l'eliminazione, del fastidioso fenomeno del "pop-in", con un mondo di gioco che appare più solido, dettagliato e coerente anche durante movimenti rapidi. Potenzialmente, queste prestazioni potrebbero abilitare anche nuove possibilità di game design, permettendo agli sviluppatori di creare mondi più complessi, transizioni più fluide tra aree diverse o meccaniche di gioco che richiedono un accesso quasi istantaneo a grandi quantità di dati, senza essere limitati dalla velocità della memoria esterna.

Infine, anche operazioni come l'installazione dei giochi e il download degli aggiornamenti potrebbero beneficiare delle maggiori velocità di scrittura offerte dallo standard Express, sebbene questo aspetto sia spesso limitato anche dalla velocità della connessione internet.

Le schede microSD tradizionali sono compatibili con la Nintendo Switch 2?

Su questo punto, abbiamo una conferma: No, le schede microSD tradizionali (come microSD, microSDHC, microSDXC basate su interfacce UHS-I o UHS-II) non saranno compatibili con Nintendo Switch 2 per lo scopo principale, ovvero l'installazione e l'esecuzione dei giochi. La console richiederà obbligatoriamente una scheda microSD Express per queste funzioni.

La ragione è tecnica: lo slot di Switch 2 sarà progettato per interfacciarsi con la seconda fila di pin delle schede Express che veicola il segnale PCIe/NVMe. Le schede tradizionali, prive di questa interfaccia e dei pin corrispondenti, non solo non potrebbero raggiungere le velocità richieste, ma probabilmente non verrebbero nemmeno riconosciute dal sistema operativo della console come supporti validi per l'installazione dei giochi. Tentare di inserirle potrebbe non causare danni fisici (essendo il formato identico), ma risulterebbe semplicemente in un messaggio di errore o nell'impossibilità di formattare la scheda per l'uso con i software Switch 2.

Esiste una piccola possibilità che le vecchie microSD possano essere utilizzate esclusivamente per funzioni secondarie, come la visualizzazione di screenshot o video catturati sulla nuova console (ammesso che Nintendo implementi questa funzionalità e un modo per trasferire/accedere a tali file). Tuttavia, è fondamentale sottolineare che questa eventuale compatibilità sarebbe estremamente limitata e non riguarderebbe in alcun modo l'esecuzione di software. Pertanto, chiunque pianifichi di espandere la memoria di gioco della propria Nintendo Switch 2 dovrà necessariamente acquistare una scheda microSD Express.

Quali capacità di memoria sono disponibili per le microSD Express?

Al momento del lancio dello standard e nei primi periodi di diffusione, le schede microSD Express sono disponibili sul mercato in tagli di capacità che ricalcano quelli già noti per le memorie flash, partendo generalmente da 128 GB, passando per 256 GB e 512 GB, fino a raggiungere 1 TB.

È molto probabile che, con la maturazione della tecnologia e l'aumento della domanda (spinto anche dall'adozione da parte di dispositivi come Switch 2), vedremo arrivare sul mercato anche tagli superiori, come 2 TB o potenzialmente oltre, sebbene i costi iniziali per queste capacità saranno prevedibilmente molto elevati.

La scelta della capacità più adatta è strettamente personale e dipende da diversi fattori: il budget a disposizione (capacità maggiori costano significativamente di più), il numero di giochi che si prevede di tenere installati contemporaneamente, e la tipologia di giochi preferita (titoli indie leggeri vs. produzioni AAA massicce).

Considerando che già sulla prima Switch alcuni titoli superavano i 30 GB e che i giochi di nuova generazione per altre piattaforme possono tranquillamente occupare dai 50 GB ai 100 GB o più (a causa di texture 4K, asset complessi, ecc.), è ragionevole aspettarsi dimensioni simili anche per i titoli di punta di Switch 2. Una scheda da 128 GB, quindi, potrebbe rivelarsi insufficiente molto rapidamente, costringendo a gestire lo spazio cancellando e riscaricando giochi frequentemente.

Un taglio da 256 GB rappresenta un punto di partenza minimo consigliato per avere un po' di respiro e poter ospitare una decina di titoli di medie dimensioni o alcuni titoli AAA più corposi. La capacità da 512 GB si profila come il compromesso ideale per la maggior parte degli utenti, offrendo un buon equilibrio tra spazio disponibile e costo, permettendo di mantenere installata una libreria di giochi variegata senza troppe preoccupazioni.

Il taglio da 1 TB (o superiori, quando disponibili e più accessibili) è invece la scelta perfetta per i giocatori "digital heavy", i collezionisti digitali o semplicemente per chi desidera la massima comodità e non vuole dover pensare alla gestione dello spazio per molto tempo. Bisogna anche considerare la capacità della memoria interna di Switch 2 (ancora non confermata ufficialmente, ma ipotizzabile tra 64GB e 256GB) e vedere la microSD Express come un complemento essenziale ad essa.

Quanti giochi entrano in una microSD Express da [X] GB per Nintendo Switch 2?

È impossibile dare un numero preciso, poiché la dimensione dei giochi varia enormemente. Tuttavia, possiamo fare delle stime basandoci sulle tendenze attuali e future. Ipotizziamo diverse categorie di giochi:

Giochi Indie / Titoli Minori: Spesso tra 1 GB e 10 GB.

Spesso tra 1 GB e 10 GB. Giochi AA / Titoli Medi: Possono variare tra 10 GB e 30 GB.

Possono variare tra 10 GB e 30 GB. Giochi AAA / Produzioni Maggiori: Facilmente tra 30 GB e 60 GB, con picchi che potrebbero superare i 100 GB per titoli particolarmente vasti o ricchi di contenuti. Basandoci su una media ipotetica di 25-30 GB per gioco (un mix tra titoli diversi), possiamo stimare approssimativamente:

Facilmente tra 30 GB e 60 GB, con picchi che potrebbero superare i 100 GB per titoli particolarmente vasti o ricchi di contenuti. Basandoci su una media ipotetica di (un mix tra titoli diversi), possiamo stimare approssimativamente: 128 GB: Potrebbe contenere circa 4-5 giochi di medie/grandi dimensioni. Chiaramente insufficiente per molti.

Potrebbe contenere circa 4-5 giochi di medie/grandi dimensioni. Chiaramente insufficiente per molti. 256 GB: Ospiterebbe circa 8-10 giochi medi/grandi. Un inizio decente.

Ospiterebbe circa 8-10 giochi medi/grandi. Un inizio decente. 512 GB: Permetterebbe di installare circa 17-20 giochi medi/grandi. Una capacità notevole per la maggior parte degli utenti.

Quali sono le velocità di lettura e scrittura delle microSD Express?

Le prestazioni velocistiche sono il vero punto di forza delle microSD Express e la ragione principale della loro adozione su Switch 2. Come menzionato, lo standard teorico (SD 7.0/7.1) permette velocità di lettura sequenziale fino a 985 MB/s.

Le velocità di scrittura sequenziale sono generalmente inferiori ma comunque molto elevate per un formato microSD, potendo raggiungere secondo le specifiche teoriche anch'esse valori simili o attestarsi su diverse centinaia di MB/s. I primi modelli reali apparsi sul mercato mostrano già prestazioni impressionanti, anche se leggermente inferiori al massimo teorico, con velocità di lettura dichiarate dai produttori che si attestano spesso tra gli 800 MB/s e gli 880 MB/s, e velocità di scrittura che possono raggiungere i 400-480 MB/s o più, a seconda del modello specifico, della capacità e del produttore.

È importante sottolineare che queste sono velocità sequenziali massime, misurate in condizioni ideali. Le prestazioni in lettura/scrittura casuale (accesso a piccoli file sparsi), anch'esse cruciali per i caricamenti di gioco, beneficiano enormemente del protocollo NVMe rispetto ai vecchi standard SD, ma i valori specifici (misurati in IOPS) possono variare. In ogni caso, anche considerando le velocità reali dei prodotti attuali, si tratta di un salto quantico rispetto alle microSD UHS-I (che realisticamente si fermano sotto i 100 MB/s in lettura) e UHS-II (attorno ai 250-300 MB/s reali in lettura).

Questo si traduce direttamente in tempi di caricamento drasticamente ridotti – potenzialmente da minuti a decine di secondi – e in una maggiore reattività generale del sistema quando si accede ai dati dei giochi installati sulla scheda. È possibile che Nintendo, per garantire un'esperienza utente ottimale, possa richiedere delle specifiche minime di velocità (simili alle classi di velocità V o U del passato) anche all'interno dello standard Express per le schede certificate per l'uso con Switch 2.

La velocità della microSD Express influisce sul gameplay su Nintendo Switch 2?

Sì, la velocità della scheda microSD Express ha un impatto diretto e significativo sull'esperienza di gioco, ma principalmente in aree specifiche.

L'influenza maggiore si ha sui tempi di caricamento: avvio del gioco, caricamento dei livelli, salvataggi, viaggi rapidi saranno notevolmente più veloci rispetto all'uso di memorie più lente. Un secondo impatto importante si ha sullo streaming degli asset in tempo reale: in giochi open world o con ambienti molto dettagliati, una scheda veloce permette di caricare texture, modelli e oggetti "al volo" mentre il giocatore si muove, riducendo o eliminando il pop-in e garantendo una maggiore fluidità visiva e coerenza del mondo di gioco.

Tuttavia, è importante capire che la velocità della scheda di memoria non influisce direttamente sul frame rate (i fotogrammi al secondo) del gioco. Il frame rate dipende principalmente dalla potenza di calcolo della CPU e della GPU della console.

Una scheda Express veloce assicura che CPU e GPU non rimangano "in attesa" dei dati, permettendo loro di lavorare al massimo delle loro capacità e di mantenere il frame rate target in modo più stabile, ma non può aumentare la potenza di calcolo intrinseca della console. Quindi, sì, la velocità influisce sulla fluidità percepita e sulla reattività generale, ma non sulle prestazioni grafiche pure in termini di FPS massimi raggiungibili.

È possibile utilizzare una microSD Express su dispositivi diversi dalla Nintendo Switch 2?

Assolutamente sì, le schede microSD Express non sono un formato proprietario di Nintendo, ma uno standard industriale definito dalla SD Association. Sono progettate per essere utilizzate in qualsiasi dispositivo che implementi uno slot compatibile con le specifiche SD 7.0 o successive e che quindi supporti l'interfaccia PCIe/NVMe su quel formato.

Oltre a Nintendo Switch 2, i dispositivi che possono beneficiare maggiormente di queste prestazioni elevate includono fotocamere digitali e videocamere professionali che registrano video ad altissima risoluzione (4K, 8K) e bitrate elevati o scattano raffiche di foto RAW molto pesanti; droni di fascia alta che acquisiscono grandi quantità di dati video in tempo reale; alcuni laptop, tablet o dispositivi handheld di nuova generazione che potrebbero integrare uno slot microSD Express per espandere rapidamente lo storage ad alte prestazioni; e lettori di schede esterni specifici per microSD Express, che permettono di trasferire dati da e verso un PC a velocità molto elevate.

Tuttavia, è cruciale sottolineare che la semplice presenza di uno slot microSD fisico non garantisce la compatibilità con le velocità Express. È indispensabile verificare esplicitamente nelle specifiche tecniche del dispositivo (manuale utente, scheda prodotto sul sito del produttore) la dicitura "supporto microSD Express" o la menzione di un'interfaccia PCIe sullo slot microSD. In assenza di tale supporto, la scheda funzionerà, ma a velocità ridotte (come vedremo). Con il tempo, è probabile che l'adozione di questo standard si diffonda maggiormente, aumentando il numero di dispositivi compatibili.

Quali dispositivi supportano le schede microSD Express?

Al momento l'adozione dello standard microSD Express è ancora nelle sue fasi iniziali, ma sta gradualmente crescendo. I dispositivi che più probabilmente troverete compatibili includono:

Fotocamere e Videocamere di Fascia Alta/Professionale: Modelli recenti progettati per gestire flussi di dati video 4K/8K RAW o raffiche fotografiche ad alta velocità.

Droni Professionali: Che necessitano di salvare rapidamente grandi quantità di dati video durante il volo.

Alcuni Laptop e Mini-PC: Modelli specifici, spesso orientati alla produttività o al gaming, potrebbero iniziare a integrare slot compatibili per espansione rapida.

Lettori di Schede Esterni: Sono necessari lettori specifici che supportino l'interfaccia microSD Express (collegati al PC tramite USB 3.2 Gen 2, USB4 o Thunderbolt) per sfruttare le alte velocità di trasferimento su computer.

Console da Gioco come Nintendo Switch 2

Altri Dispositivi Emergenti: Potenzialmente tablet ad alte prestazioni, registratori audio professionali, ecc. La chiave è sempre controllare le specifiche del singolo dispositivo prima di dare per scontata la compatibilità con le velocità Express.

Le microSD Express sono retrocompatibili con dispositivi che supportano le microSD tradizionali?

Sì, lo standard microSD Express è stato progettato con un'importante caratteristica di retrocompatibilità. Una scheda microSD Express può essere fisicamente inserita e utilizzata in qualsiasi dispositivo che accetti schede microSD, microSDHC o microSDXC basate sugli standard precedenti, come UHS-I o UHS-II.

Questo è possibile perché la scheda mantiene la prima fila di pin standard utilizzata da queste interfacce. Quando inserita in un dispositivo non compatibile con Express, la scheda rileva automaticamente l'assenza dell'interfaccia PCIe e commuta il suo funzionamento sulla modalità UHS-I, la più comune e universalmente supportata. Tuttavia, è fondamentale comprendere la conseguenza di ciò: in questa modalità, la scheda microSD Express opererà alle velocità massime consentite dallo standard UHS-I (fino a 104 MB/s teorici, spesso meno in pratica), perdendo completamente l'enorme vantaggio prestazionale offerto dall'interfaccia PCIe/NVMe. In sostanza, si comporterà come una normale, seppur potenzialmente veloce, scheda microSD UHS-I.

Pertanto, sebbene tecnicamente compatibile, utilizzare una costosa scheda microSD Express in un vecchio smartphone, una fotocamera non Express, la Nintendo Switch originale o un lettore di schede standard è economicamente svantaggioso e non porta alcun beneficio in termini di velocità. La retrocompatibilità è utile principalmente per scenari di trasferimento dati (es. leggere file dalla scheda Express su un PC tramite un comune lettore SD/microSD, sebbene lentamente) o come soluzione temporanea, ma per sfruttare le prestazioni per cui è stata progettata, la scheda microSD Express deve essere utilizzata in un dispositivo host specificamente compatibile con lo standard Express.

Posso usare una microSD Express nel mio vecchio smartphone/fotocamera/Nintendo Switch?

Sì, fisicamente puoi inserirla e il dispositivo molto probabilmente la riconoscerà e ti permetterà di leggerla e scriverci dati. Tuttavia, funzionerà esattamente come una normale scheda microSD UHS-I, limitata a velocità di circa 100 MB/s o inferiori.

Non otterrai alcun vantaggio dalle elevate velocità per cui hai pagato un prezzo premium. Tutti i benefici dell'interfaccia PCIe/NVMe saranno completamente inutilizzati. Pertanto, non ha senso acquistare una microSD Express specificamente per usarla in dispositivi che supportano solo gli standard precedenti; sarebbe uno spreco di denaro. È molto più conveniente acquistare una buona scheda microSDXC UHS-I della capacità desiderata per quei dispositivi.

Affidabilità e Durata delle Schede microSD Express

Quando si investe in una nuova tecnologia di memoria, specialmente se costosa, è naturale interrogarsi sulla sua affidabilità e durata nel tempo. Le schede microSD Express, come le microSD tradizionali e gli SSD, utilizzano memoria flash NAND.

Questo tipo di memoria ha un numero finito di cicli di scrittura per cella prima che inizi a degradarsi e diventi inaffidabile. La durata effettiva di una scheda dipende quindi da molti fattori: la qualità dei chip NAND utilizzati dal produttore, l'efficienza dell'algoritmo di wear leveling implementato nel controller della scheda (che distribuisce le scritture uniformemente su tutte le celle per massimizzarne la vita), e soprattutto l'intensità dell'utilizzo, in particolare quante volte i dati vengono scritti e riscritti sulla scheda.

Per un utilizzo tipico su una console come Switch 2, dove le operazioni prevalenti sono la lettura dei dati di gioco e le scritture sono limitate a salvataggi, installazioni e aggiornamenti, la durata di una scheda microSD Express di buona qualità dovrebbe estendersi per molti anni, superando probabilmente il ciclo vitale della console stessa per la maggior parte degli utenti. Alcuni produttori potrebbero iniziare a fornire specifiche di TBW (Terabytes Written), un indicatore della quantità totale di dati che possono essere scritti sulla scheda prima che la garanzia decada, ma questo è più comune per gli SSD. Come per tutte le memorie flash, è comunque consigliabile acquistare prodotti di marchi noti e affidabili, che generalmente utilizzano componenti di qualità superiore e offrono garanzie migliori.

È inoltre importante maneggiare le schede con cura, evitando danni fisici, esposizione a temperature estreme, umidità o scariche elettrostatiche. Infine, sebbene siano generalmente affidabili, nessuna memoria è infallibile: per i dati veramente importanti (come i salvataggi di gioco, se non sincronizzati su cloud), è sempre buona norma avere una strategia di backup.

Quanto durano le schede microSD Express?

Basandosi sulla tecnologia NAND flash, simile a quella delle microSD tradizionali e degli SSD, ci si può aspettare una durata operativa di diversi anni in condizioni di utilizzo normale su una console. Il fattore limitante è il numero di cicli di scrittura che le celle di memoria possono sopportare.

Poiché l'uso principale su una console è la lettura dei giochi, con scritture meno frequenti (salvataggi, installazioni), le celle si usurano relativamente lentamente. Una scheda di marca affidabile, usata prevalentemente per giocare su Switch 2, dovrebbe realisticamente durare per l'intero ciclo vitale della console per la maggior parte degli utenti.

La durata esatta in anni è difficile da quantificare perché dipende dall'intensità d'uso (quanti giochi si installano/disinstallano, quanto si gioca), ma è improbabile che una scheda di buona qualità smetta di funzionare prematuramente a causa dell'usura NAND in un contesto gaming tipico.

Quanto Costano le Schede microSD Express?

Un aspetto che inevitabilmente salta all'occhio quando si considera l'adozione di una nuova tecnologia di memoria è il suo costo. Le schede microSD Express, essendo basate su componenti più complessi (controller PCIe/NVMe) e rappresentando uno standard relativamente nuovo con volumi di produzione iniziali inferiori rispetto alle onnipresenti microSD UHS-I, hanno un prezzo significativamente più elevato a parità di capacità. È realistico aspettarsi che, almeno nelle fasi iniziali e nel periodo attuale (Aprile 2025), una scheda microSD Express possa costare da due a quattro volte (o potenzialmente anche di più) rispetto a una buona scheda microSDXC UHS-I della stessa capacità.

Questo "sovrapprezzo" è il costo dell'innovazione e delle prestazioni nettamente superiori offerte. È l'investimento necessario per poter sfruttare appieno le capacità di dispositivi di nuova generazione come Nintendo Switch 2.

Tuttavia, come per tutte le tecnologie, è altamente probabile che i prezzi delle microSD Express diminuiscano gradualmente nel tempo, man mano che la produzione aumenterà, la concorrenza tra i produttori si intensificherà e lo standard verrà adottato da un numero maggiore di dispositivi, diventando più mainstream. Al momento del lancio di Switch 2 e nel periodo immediatamente successivo, però, l'espansione di memoria rappresenterà un costo aggiuntivo non trascurabile da mettere in conto nell'investimento complessivo per la nuova console.

Perché le microSD Express costano così tanto?

Il costo elevato delle microSD Express rispetto alle tradizionali microSD è dovuto a una combinazione di fattori. Innanzitutto, la tecnologia interna è più complessa: integrare un controller capace di gestire le interfacce PCIe e NVMe in un formato così piccolo è tecnologicamente più sfidante e costoso rispetto ai controller per le interfacce SD tradizionali.

Anche i chip di memoria NAND utilizzati potrebbero essere di qualità o binning superiore per garantire le alte velocità e l'affidabilità richiesta. In secondo luogo, si tratta di uno standard relativamente nuovo: i volumi di produzione sono ancora inferiori rispetto ai miliardi di schede microSD tradizionali prodotte annualmente, e minori volumi significano costi unitari più alti. Infine, i costi iniziali di ricerca e sviluppo (R&D) sostenuti dai produttori per sviluppare e implementare questa nuova tecnologia vengono ammortizzati sui primi lotti di produzione.

Con la diffusione dello standard e l'aumento dei volumi, ci si aspetta una naturale riduzione dei prezzi nel corso dei prossimi anni.