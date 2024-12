Fan di Super Mario? Fatevi un regalo su Nintendo Store con gli articoli esclusivi a tema!

My Nintendo Store si arricchisce di una nuova collezione dedicata al mondo di Super Mario e ai suoi amici, pensata per gli appassionati del famoso idraulico e del suo universo magico. Questi articoli, precedentemente reperibili solo nei negozi Nintendo di Tokyo, Osaka e Kyoto, sono finalmente acquistabili online, offrendo ai fan di tutto il mondo l’opportunità di ampliare la propria raccolta con oggetti unici.

Vedi i prodotti su My Nintendo Store

Nuova collezione di Super Mario, perché acquistarli?

Tra i prodotti disponibili spiccano le cartelline A4 con design ispirati alle trasformazioni più iconiche di Mario, come Mario gatto, Mario tanuki e Mario elica. Questi pratici accessori non solo aiutano a organizzare i vostri documenti, ma aggiungono anche un tocco di vivacità e stile al vostro spazio di lavoro o studio.

Per chi ama gli accessori creativi, ci sono le nuove penne Super Mario, ispirate a elementi simbolici come il Fungo elica o la Scarpa di Goomba. Allegre e funzionali, sono l’ideale per portare un po’ di divertimento sulla scrivania.

Gli appassionati di abbigliamento non potranno resistere alla felpa con cappuccio della Super Mario Peach Collection, che unisce comodità e stile per celebrare il mondo di Mario con un capo unico. Se cercate accessori versatili, la custodia multifunzione della stessa linea offre un’ottima soluzione per conservare piccoli oggetti, combinando design e funzionalità.

Infine, per personalizzare il vostro materiale scolastico o tecnologico, i biglietti adesivi Super Mario sono perfetti per decorare quaderni, laptop e molto altro, aggiungendo un tocco di creatività alla vita di tutti i giorni.

Questa collezione esclusiva è disponibile solo per un periodo limitato sul My Nintendo Store, quindi non fatevi sfuggire l’occasione! Arricchite la vostra collezione con un tocco di magia Nintendo e approfittate di questi articoli speciali prima che finiscano. Scoprite tutte le novità nella sezione dedicata!

