Forza Motorsport, una valanga di miglioramenti in arrivo

Importanti novità in arrivo per gli appassionati di Forza Motorsport (acquistabile su Amazon): Turn 10 ha annunciato dettagli significativi sul prossimo aggiornamento previsto per questa settimana, tra cui modifiche fondamentali al sistema di valutazione del comportamento in gara, noto come "Safety Rating". L'aggiornamento punta a premiare ulteriormente la guida sicura e conforme alle norme, attraverso un raffinamento del processo di valutazione.

Le novità nel calcolo del Safety Rating includono una base di dati ampliata, che considera ora le ultime 20 gare disputate rispetto alle 10 precedenti, per un'esaminazione più accurata del comportamento a lungo termine dei giocatori. Ci sarà, inoltre, un'influenza maggiore delle penalità da collisione sulla valutazione complessiva, rendendo le conseguenze per comportamenti scorretti più severe.

In termini di matchmaking, gli sviluppatori hanno migliorato l'algoritmo di ricerca, facilitando l'abbinamento dei giocatori in base a valutazioni simili. Questo dovrebbe ridurre significativamente la possibilità che giocatori con punteggi estremamente diversi si ritrovino nella stessa gara, migliorando quindi l'esperienza di gioco.

Un altro aspetto dell'aggiornamento riguarda il miglioramento dell'intelligenza artificiale, con particolare attenzione ai Drivatar e al loro comportamento in varie fasi della gara, come le partenze e le strategie di sorpasso. Queste ottimizzazioni prevedono meno manovre brusche e un comportamento più realistico e prevedibile da parte dell'IA, migliorando il dinamismo e l'immersione nelle competizioni.

Non mancano poi ulteriori novità, in arrivo nei prossimi mesi, come un radar di segnalazione per l'avvicinamento delle vetture (utile per evitare urti indesiderati), ulteriori circuiti/tracciati, supporto ai volanti Logitech completo, gare endurance e tanto altro. Per conoscere in maniera accurata tutte le novità, vi invitiamo a seguire la pagina ufficiale.