CRKD torna a puntare con decisione sugli accessori per Nintendo Switch annunciando ufficialmente Nitro Deck 2, la seconda generazione del controller “a guscio” che ha conquistato una fetta sempre più ampia di pubblico alla ricerca di un’alternativa ergonomica ai Joy-Con.

Nonostante Nintendo abbia introdotto miglioramenti sensibili con i nuovi Joy-Con 2, l’azienda americana sembra convinta che molti utenti continueranno a guardare altrove per un’esperienza di gioco più confortevole e personalizzabile.

Nitro Deck 2 nasce come un’evoluzione diretta del primo modello, affinato ascoltando i feedback della community. Il cambiamento più rilevante riguarda l’introduzione della CaptiStick Technology, una soluzione proprietaria pensata per eliminare alla radice il problema dello stick drift edelle interferenze date dagli stick Hall Effect.

A differenza di altri joystick con sensori Hall effect, questa tecnologia non risente di interferenze magnetiche, promettendo una maggiore affidabilità nel lungo periodo. CRKD ha inoltre rivisto il posizionamento dello stick destro e ridisegnato le superfici esterne del controller, ora più sagomate, per migliorare l’ergonomia durante le sessioni di gioco prolungate.

Sul fronte della personalizzazione, Nitro Deck 2 mantiene la possibilità di sostituire la parte superiore degli stick analogici, ma aggiunge una novità significativa: il D-Pad intercambiabile, pensato per soddisfare sia gli amanti dei giochi di combattimento sia chi predilige titoli retro o platform 2D. Sul retro trovano spazio non solo i pulsanti programmabili già presenti nel modello precedente, ma anche due nuovi tasti L2 e R2, ampliando ulteriormente le opzioni di mappatura.

Prodotto in caricamento

Dal punto di vista della compatibilità, CRKD ha introdotto un meccanismo di bloccaggio retrattile che consente di utilizzare Nitro Deck 2 sia con Nintendo Switch originale sia con Switch OLED, senza dover ricorrere a modelli differenti. Il controller supporta una modalità cablata a bassa latenza tramite adattatore incluso, ma può anche essere utilizzato in wireless via Bluetooth. Questa versatilità permette di collegarlo non solo alle console Nintendo, ma anche a PC, dispositivi mobile e smart TV.

Nitro Deck 2 sarà disponibile nelle colorazioni bianco e smoke black a partire da 99,99 dollari, segnando un aumento di 30 dollari rispetto al prezzo di lancio del primo Nitro Deck nel 2023. CRKD proporrà inoltre una custodia dedicata a 39,99 dollari e kit aggiuntivi per D-Pad e stick al prezzo di 19,99 dollari. I preordini sono già aperti sul sito ufficiale dell’azienda, mentre le prime spedizioni sono previste per la primavera del 2026.