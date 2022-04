Da quando Elden Ring ha fatto la sua apparizione sul mercato ne abbiamo viste di tutti i colori all’interno dell’interregno realizzato da From Software. Quando un gioco attira tutte le attenzioni su di esso in questo modo, sono molteplici i gruppi di appassionati che si avvicinano all’opera, e tra questi troviamo anche i modder e chi adora personalizzare la propria esperienza. Sebbene il titolo sia già pieno di mod di ogni tipo, c’ anche chi sta giocando con la personalizzazione del proprio personaggio, e quella apparsa in rete da poco sta già facendo sognare gli appassionati di una nota esclusiva PlayStation.

Elden Ring

Sappiamo che uno dei giochi più attesi dell’anno dai fan PlayStation è God of War Ragnarok, e sebbene non si hanno ancora notizie più dettagliate sul periodo d’uscita, l’entusiasmo attorno alla nuova avventura norrena di Kratos e compagni è alle stelle. Ora, in attesa di fracassare Dei e creature mitologiche, il buon Kratos sembra essere finito all’interno del mondo di Elden Ring grazie a un appassionato.

A mostrarci questo nuovo contenuto fan-made per il gioco From Software è stato il noto utente Twitter Okami, il quale si è limitato a portare alla nostra attenzione una clip di questa nuova creazione. Come possiamo vedere in video, il modello di Kratos si rifà alla prima trilogia ellenica, dove il distruttore di Dei non si era ancora fatto crescere l’iconica barba. Oltre al design del personaggio, è ben visibile la presenza delle amatissime Lame del Caos, che in questo frangente prendono la forma di due fruste infuocate.

While we wait for #GodofWarRagnarok news.. how about playing as Kratos in Elden Ring?pic.twitter.com/nMrBQOhVAZ — Kami. (@Okami13_) April 18, 2022

Non c’è dubbio che Elden Ring sia il gioco From Software più denso di contenuti mai fatto dalla compagnia nipponica fino ad ora. Di mod, speedrun, e strambe personalizzazioni ne abbiamo già viste a pacchi in poco più di un mese dal lancio del titolo, e siamo sicuri che nei prossimi mesi ne vedremo ancora delle belle.