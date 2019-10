Assassin’s Creed, l’ideatore non gioca un titolo della serie da 10 anni

Il creatore della serie Patrice Désilets non gioca a un titolo di Assassin's Creed da circa dieci anni. Lo ha raccontato al pubblico dell'EGLX di Toronto.

Durante la convention di Toronto EGLX dedicata ai videogiochi, la testata Destructoid ha incontrato il game designer Patrice Désilets, game director dei primi due Assassin’s Creed che aveva lasciato Ubisoft nel 2010 durante lo sviluppo di Brotherhood. Désilets ha toccato diversi argomenti e ha risposto ovviamente alle domanda sulla serie.

In particolare, gli è stato chiesto se pensa di essere ormai “prigioniero” del suo ruolo di creatore di Assassin’s Creed. Désilets ha dato una risposta inattesa e ironica: “Non lo so! Davvero, non ne ho la minima idea – ha detto ridendo – Forse un po’! Se trascorri tanti anni a fare qualcosa può capitare che accada. Breath of the Wild, wow! Quello è un gioco in cui puoi fare qualsiasi cosa già dopo la prima mezz’ora”. Il titolo Nintendo serve da metro di paragone per scherzare non solo su Assassin’s Creed ma in generale sulla meccanica di gioco che lui ha contribuito a diffondere: “Adesso, tutto quello che c’è da fare è scalare le torri e rendere visibili parti della mappa. Scusate… È colpa mia…”. A quel punto il pubblico è scoppiato a ridere. Désilets ha però ammesso qualcosa in più del suo rapporto con Assassin’s Creed.

Assassin's Creed: Unity (2014)

Il game designer ha ricordato infatti che non gioca da ben 10 anni un titolo della serie di Assassin’s Creed nonostante ne sia il creatore. In ogni caso il Désilets sembra ormai aver fatto pace con il suo passato a Ubisoft rendendosi conto che il suo coinvolgimento nella saga lo ha portato al punto in cui è adesso tanto che è riuscito a trovare i contatti giusti per fondare il suo studio Panache Digital Games perché conosciuto come “quello di Assassin’s Creed”.

Il progetto che il game designer sta portando avanti in questi anni con il suo team è molto particolare e si chiama Ancestors: The Humankind Odyssey. Il protagonista è un primate che deve combattere per la sopravvivenza sua e del suo clan nell’Africa preistorica e riuscire ad evolversi. Il titolo è previsto in uscita per il mese di dicembre sulle console PlayStation 4 e Xbox One.