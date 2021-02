Assassin’s Creed Valhalla: tutte le novità del gigantesco update

Finalmente ci siamo! Dopo aver promesso diversi aggiornamenti contenutistici ai giocatori, Ubisoft pubblicherà oggi il massiccio update 1.1.2 che introdurrà parecchie novità. Dalle ore 13:00 italiane di oggi (da domani, invece, per gli utenti Amazon Luna e Google Stadia), gli utenti potranno finalmente scatenarsi con le ‘razzie fluviali’, una nuova modalità che li porterà in nuovi punti dell’Inghilterra medioevale di Assassin’s Creed Valhalla (qui la nostra recensione) per ottenere bottini generosi. Ma adesso, diamo uno sguardo dettagliato all’aggiornamento e alle sue generose dimensioni!

“Prepara la tua squadra di Jomsviking per questa nuova modalità altamente rigiocabile che ti porterà in regioni inesplorate dell’Inghilterra, piena di opportunità di razzie. Nuovi bottini, ricompense e sfide attendono il Clan del Corvo! La modalità Razzie Fluviali fa parte dei contenuti della stagione natalizia. È gratuita per tutti i giocatori di Assassin’s Creed Valhalla ed è accessibile nel gioco dopo aver scaricato l’aggiornamento 1.1.2“, riporta la pagina ufficiale dell’update, disponibile qui.

Oltre alla modalità appena descritta, saranno introdotte tre abilità che vi consentiranno di personalizzare ancor di più il vostro stile di gioco:

Trappola del Berserker: attacca una trappola alla tua freccia, diffondendo polvere allucinatoria. Qualsiasi movimento nelle vicinanze fa scattare la trappola;

attacca una trappola alla tua freccia, diffondendo polvere allucinatoria. Qualsiasi movimento nelle vicinanze fa scattare la trappola; Grido di battaglia: in un impeto di rabbia, Eivor lancia un grido raggelante, guadagnando forza e facendo inciampare all’indietro i nemici vicini per la paura, interrompendo i loro attacchi;

in un impeto di rabbia, Eivor lancia un grido raggelante, guadagnando forza e facendo inciampare all’indietro i nemici vicini per la paura, interrompendo i loro attacchi; Colpo di spalla: Eivor esegue un colpo di spalla che respinge i nemici e distrugge gli oggetti.

Assassin's Creed Valhalla

Inoltre, verranno aggiunte parecchie skills che vi permetteranno, ad esempio, di trasportare automaticamente un nemico dopo un assassinio perfetto, o di scivolare sui nemici per sbilanciarli mentre si è in corsa. Un update davvero ricco (che vi ricordiamo uscirà alle ore 13 italiane di oggi, 16 febbraio 2021) e che occuperà uno spazio non da poco sulla vostra console; ecco di seguito il peso per piattaforma:

Xbox Series X | S: ~ 19,53 GB;

Xbox One: ~ 15,27 GB;

PlayStation®5: ~ 11,18 GB;

PlayStation®4: ~ 10,23 GB;

PC: ~ 18,04 GB.

Cosa ne pensate di questo massiccio aggiornamento? Siete pronti a scatenare il vostro clan nelle razzie fluviali? Fatecelo sapere nei commenti!