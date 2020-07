Assassin’s Creed Valhalla: video gameplay svelato in anticipo

Fra circa una settimana avremo finalmente modo di vedere la conferenza di Ubisoft. Lo sviluppatore francese ha molteplici giochi in lavorazione e i giocatori non vedono l’ora di scoprire nuovi dettagli. Tra i vari, troviamo anche Assassin’s Creed Valhalla, prossimo capitolo della saga degli assassini che ha fatto la fortuna dello sviluppatore negli ultimi anni. A oggi è stato mostrato molto poco sul gioco, ma ora è disponibile un nuovo video gameplay, che sta circolando in rete dopo un leak.

Il filmato, che potete trovare poco sotto, mostra circa 30 minuti di gameplay di Assassin’s Creed Valhalla, o per meglio dire, di una sua versione preliminare. Il video mostra una prima fase di movimento a cavallo, seguita da un più interessante assalto a una fortezza. Possiamo vedere che la/il protagonista (ricordiamo che possiamo decidere a nostro piace il genere del personaggio principale) guida un attacco con le proprie truppe, avvicinandosi via mare alla fortezza e sfruttando anche un ariete per sfondare portoni. L’obbiettivo è di catturare il tesoro della fortezza, destreggiandosi tra combattimenti e arrampicate in pieno stile Assassin’s Creed.

La fase finale del video gameplay di Assassin’s Creed Valhalla ci permette di vedere anche il menù del potenziamento che si dividerà in tre rami, rappresentati come costellazioni. Ogni punto abilità potrà essere speso all’interno delle costellazioni, seguendo un percorso solo parzialmente libero. Si potranno ottenere abilità attive, ma alcuni punti dovranno essere spesi su “semplici” potenziamenti delle statistiche base del personaggio.

Ovviamente quanto visto non può essere considerato come rappresentativo dell’effettiva qualità del gioco. Prima di tutto, il filmato è in bassa qualità e bassa risoluzione. Inoltre, si tratta chiaramente di una versione alpha, con varie limitazioni. Il gioco finale includerà per certo una grafica più rifinita ed eliminerà alcune imperfezioni di gioco (come alleati che non combattono o scritte che non appaiono nei menù, entrambi elementi visibili in questo filmato).

Infine, il video chiaramente non è pensato per una presentazione al pubblico, quindi l’impatto è nettamente minore rispetto a un reveal ufficiale, il quale presenta le varie meccaniche di gioco in modo più chiaro e interessante. Ora, non ci resta altro da fare se non aspettare il vero video di presentazione dell’evento Ubisoft.