Assassin’s Creed Valhalla | Data di uscita, gameplay e tutte le informazioni

Rumor, leak e teorie di ogni tipologia, vanno oramai a braccetto da anni con ogni importante produzione in ambito videoludico. Maggiore è l’importanza del titolo in questione, unita a una penuria di informazioni ufficiali ad parte degli sviluppatori, e più mastodontica si rivela l’ondata di indiscrezioni selvagge, che passano da attenti studi di teaser, tweet, trailer ufficiali o informazioni “top secret” rivelate dalla classica “persona vicina al team di sviluppo”, che andrà a far crescere esponenzialmente l’hype attorno al titolo in questione. Il tutto si risolve, come da prassi, con un’involontaria, ma dannatamente efficace, operazione di marketing virale che basa la sua esistenza sul passaparola degli appassionati. Nel caso specifico di Assassin’s Creed Valhalla, non sorprende il rumoreggiare attorno al titolo, in quanto parliamo di una saga che, seppur altalenante nella qualità dei vari capitoli, non è mai uscita dal cuore di una nutrita schiera di, fedelissimi, fan.

Ufficializzato da Ubisoft attraverso una lunga live su Twitch, in collaborazione con l’artista digitale BossLogic, il prossimo capitolo della serie Assassin’s Creed sia ambientato durante l’era dei vichinghi. Ubisoft, oltre al world premiere trailer rilasciato il 30 Aprile, dovrebbe rilasciare maggiori informazioni durante l’evento di Microsoft previsto per i primi giorni di Maggio. Assassin’s Creed Valhalla è il titolo del nuovo capitolo della celebre serie dedicata al sempiterno scontro fra Templari e Assassini e, a discapito di tutte quelle persone che pensavano i tempi fossero oramai maturi per un MMO in salsa Assassin’s Creed, pare che i giocatori si ritroveranno in un contesto simile al recente, e apprezzatissimo Odyssey, dove storia norrena ed elementi mitologici, faranno da sfondo ai nuovi protagonisti.

Assassin’s Creed Valhalla | Data di uscita

Il nuovo Assassin’s Creed Valhalla è stato presentato a fine aprile e Ubisoft ha definito una finestra di uscita per l’autunno 2020. Il titolo sarà disponibile per Xbox One X, Xbox Series X, Playstation 4, PlayStation 5 e PC, attraverso gli store digitali di Ubisoft e Epic Games. Dopo la cancellazione di tutti gli eventi videoludici, e specialmente dell’E3 2020, Ubisoft non ha ancora annunciato in quale modo presenterà le sue nuove opere, e quindi come verrà effettuato il full reveal del titolo, anche se immaginiamo che opteranno per una conferenza online. Numerose “voci di corridoio”, però, sostengono che verrà fatto un full reveal del titolo in uno dei prossimi eventi digitali organizzati da Microsoft, anche in virtù della collaborazione commerciale fra Ubisoft e la casa di redmond in merito a tutto ciò che riguarda la futura sponsiorizzazione di Assassin’s Creed Valhalla. Quello che sicuramente si è rivelato veritiero è la forte volontà del colosso francese di attendere il rilascio della nuova generazione di console prima di far uscire tutte le produzioni che al momento sono state messe in Stand-By. Non aspettiamoci quindi di vedere una data di uscita, per Assassin’s Creed Valhalla, fissata prima del reveal delle nuove piattaforme di gioco.

Assassin’s Creed Valhalla | Trama e ambientazione

Stando alle informazioni rilasciate finora, Assassin’s Creed Valhalla, sarà ambientato durante l’era dei vichinghi e ci metterà nei panni di Evior, un fiero vichingo che, come già visto nel precedente Odyssesy, potrà essere uomo o donna (Evior difatti è un nome ambivalente). Leader di un gruppo di norreni, il suo viaggio partirà dalla fredda Norvegia, fino a giungere sulle coste inglesi dove cercherà di costruire un nuovo futuro per il suo clan. La peculiare scelta in merito al sesso del protagonista, fa si che in Assassin’s Creed Valhalla, ci potremmo trovare di fronte ad una scrittura meno “adattiva”. Prospettiva molto interessante visto che diversi studi hanno dimostrato come la cultura vichinga fosse meno maschilista rispetto ad altre civiltà medievali. E i personaggi storici? Come da tradizione, il protagonista incontrerà una serie di personaggi molto conosciuti, che verranno rivelati nelle prossime settimane.

Il giocatore potrà guidare degli assalti per ottenere risorse e costruire ed espandere un proprio insediamento, così da ottenere potere e influenza sul territorio. Ci saranno molto elementi di personalizzazione estetica, tra pettinatura, tatuaggi, colori di guerra ed equipaggiamento. Assassin’s Creed Valhalla ci chiederà di porre attenzione a ogni dettaglio, tra allenza politiche, battaglie, dialoghi e potenziamenti, per fare in modo che il nostro clan sopravviva.

In Assassin’s Creed Valhalla, infine, la lama celata farà il suo ritorno, così come, per l’appunto, la possibilità di scegliere il sesso del personaggio. Il titolo conterrà molti più elementi da gioco di ruolo rispetto ad Odissey, un ulteriore segnale di come Ubisoft voglia distaccarsi sempre di più dalle prime produzioni della serie. Pare, inoltre, che vedremo un incremento dei contenuti decisamente più fantasiosi e soprannaturali che andranno a incidere notevolmente sulla trama e sulla Lore del gioco. Resta comunque certo che assisteremo a ulteriori sviluppi della storyline di Layla, specialmente dopo gli eventi del precedente Odyssey, sperando in qualche colpo di scena che riesca a render gli avvenimenti in epoca moderna, intriganti come quelli vissuti assieme al compianto Desmond. Attendiamo, infine, ulteriori novità in merito alle modalità online.

Assassin’s Creed Valhalla | Gameplay

Entrando in merito al gameplay di Assassin’s Creed Valhalla le informazioni, al momento, sono molto vaporose. Diversi sono però i dettagli trapelati su quelle che potrebbero essere le nuove meccaniche di gioco pensate per la saga: introduzione di avvenimenti adattivi in merito alle decisioni prese durante il gioco; più tipologie di armi e, approfittando del contesto, la possibilità di potenziarle con delle rune. Tra i ritorni più graditi, come accennato poc’anzi, troviamo la lama celata, che speriamo riottenga l’iconico ruolo che merita all’interno della saga. Sappiamo che avremo a disposizione una sorta di accampamento nel quale potremmo potenziare i vari vendor presenti al suo interno (fabbro, tatuatore, conciatore di pell e così via). La mappa potrebbe rivaleggiare per dimensioni con quella di Odyssey, contenendo buona parte della Norvegia e dell’Inghilterra, risultando come una delle più grandi mai viste all’interno della saga. Da quando la serie Assassin’s Creed è passata dal genere action-adventure, a quello action-RPG, i giocatori si sono divisi in due fazioni: quelli che hanno apprezzato questa nuova deriva ruolistica e chi, invece, preferiva lo stile dei vecchi capitoli. Con Assassin’s Creed Valhalla è molto probabile che, visti i recenti successi di pubblico e critica, il processo di conversione in action RPG prosegua, almeno stando alle prime informazioni sul gameplay. In effetti, pensare ad un ritorno alle origini dopo i tanti cambiamenti apportati da Origins e Odyssey è impensabile e, soprattutto, irrealistico. Tuttavia se Ubisoft proponesse una buona mistura fra le atmosfere originali che resero celeberrima la saga e la virata maggiormente ruolistica degli ultimi due capitoli, indubbiamente Assassin’s Creed Ragnarok, o come si chiamerà, potrebbe rivelarsi l’ennesimo capitolo della svolta nella storia degli Assassini più famosi del mondo.

Assassin’s Creed Valhalla | Edizioni disponibili al lancio

Assassin’s Creed Valhalla sarà disponibile in quattro edizioni (tre per quanto riguarda il mercato digitale), Standard, Gold Ultimate e Collector. Se le prime tre comprenderanno i classici bonus digitali aggiuntivi (missioni extra, oggetti cosmetici e l’immancabile season pass), la Collector risulta quella più succulenta in quanto oltre al gioco, il season pass e gli oggetti digitali esclusivi, troveremo una statua altamente definita di Eivor e la sua Drakkar (altezza: 30cm), una steelbook esclusiva per l’Ubisoft Store decorata con un design iconico ispirato dagli emblemi del gioco, una statuetta del vichingo Eivor siile alle icone dell’epoca vchinga (altezza: 5 cm), un certificato Premium di Autenticità con il numero seriale identificativo della tua collector, un set da tre Litografie che rappresentano alcune tra le migliori creazioni artistiche ispirate dal gioco e la colonna sonora del gioco. Un’edizione davvero ricca per i fan della celebre saga degli assassini.