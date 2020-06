Assetto Corsa Competizione, il feedback dei giocatori sarà fondamentale per le versioni PS5 e Xbox Series X

La risposta degli utenti e in generale dei consumatori sarà fondamentale per valutare la compatibilità di Assetto Corsa Competizione con le console next-gen. A dichiararlo è stato Davide Brivio, Producer e Game Design Director di Kunos Simulazioni, il team di sviluppo responsabile della celebre serie di simulazione che si prepara ad arrivare con il suo ultimo capitolo anche sulle console Sony e Microsoft.

«Attualmente il focus è sulla versione PC e anche nell’ultimare la versione sia per PlayStation 4 che per Xbox», ha dichiarato il producer durante l’evento digitale dedicato ad Assetto Corsa Competizione e moderato da Imad Khan, esperto del settore eSport e host del podcast “FTW with Imad Khan”, e al quale hanno partecipato anche i rappresentanti eSport del Gruppo SRO Motorsports Robbie Montinola e Anthony Comas insieme ad altri campioni professionali.

Dennis Lind, Lamborghini Factory Driver, è molto veloce anche su Assetto Corsa Competizione

Sulla possibilità di una conversione o dell’aggiunta della compatibilità con le console next-gen il producer di Kunos Simulazioni ha aggiunto che il feedback del pubblico sarà fondamentale per «poter prendere in considerazione l’idea di introdurre la compatibilità con le console next-gen». Brivio ha anche parlato di quelli che considera i punti di forza della serie Assetto Corsa ricordando il rapporto molto stretto che esiste con la community e il contributo, ad esempio, dato con l’accesso anticipato durante il quale i giocatori hanno potuto dare i loro consigli e suggerimenti al team.

Sviluppato da Kunos Simulazioni, Assetto Corsa Competizione è ormai da un anno disponibile su PC e adesso si prepara a sbarcare su console includendo anche l’Intercontinental GT Pack. Il gioco ufficiale della GT World Challenge è in uscita il prossimo 23 giugno sia su PlayStation 4 che su Xbox One.