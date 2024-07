Rarissima cartuccia NES Gold all'asta per oltre 130 mila dollari

Un'asta eccezionale è in corso per uno dei pezzi più rari della storia delle console da gioco. Goldin ha, infatti, messo all'asta una delle cartucce Nintendo Entertainment System più rare in assoluto: una delle sole 26 copie della cartuccia dorata del Nintendo World Championships prodotta nel 1990.

L'asta, aperta il 22 luglio, riguarda un oggetto di straordinario valore collezionistico. Basti pensare che nel 2014 una di queste cartucce fu venduta su eBay per oltre 100.000 dollari.

Le 26 cartucce dorate furono create come premi esclusivi per i lettori della rivista Nintendo Power. L'evento del 1990, considerato il precursore degli attuali eSports, visitò 29 città americane tra marzo e dicembre per scoprire i migliori giocatori del paese.

Un pezzo di storia del gaming

La cartuccia contiene versioni a tempo limitato di Super Mario Bros, Tetris e Rad Racer. Nintendo ne produsse 350 copie nella versione grigia standard, ma solo 26 furono realizzate con la preziosa scocca dorata.

Il valore di questi rari pezzi da collezione è alle stelle: una copia sigillata di Super Mario Bros è stata venduta per 660.000 dollari nel 2021, mentre una rara copia originale di Legend of Zelda ha raggiunto 870.000 dollari.

L'ultima volta che una cartuccia dorata del 1990 è stata battuta all'asta, ha fruttato 100.088 dollari.

La cartuccia attualmente in vendita fu originariamente assegnata a Patrick King di Cheyenne, Wyoming. Nonostante i segni di usura e l'etichetta mancante, che le hanno fatto ottenere un modesto grado 4.0 su 10 dalla CGC Grading, l'asta è partita da 10.000 dollari e, nel momento in cui scriviamo, ha già superato i 130 mila dollari.

Una caccia al tesoro per collezionisti

Secondo Goldin, solo 13 copie della cartuccia dorata sarebbero ancora in circolazione. Alcuni collezionisti girano il mondo alla ricerca di una di queste rarità, arrivando persino a rintracciare i vincitori originali del concorso per seguire le "orme" delle cartucce dopo la fine dell'evento.

L'asta si concluderà il 17 agosto. Per garantire la serietà delle offerte, la casa d'aste ha implementato un processo di pre-screening degli acquirenti potenziali, a tutela del venditore.