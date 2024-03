Ecco come trasformare un gioco del NES in un NES funzionante

Lo YouTuber James Channel ha realizzato un'impresa sorprendente: ha trasformato una copia leggermente danneggiata di NES Open Tournament Golf in una console NES completamente funzionante, in grado di riprodurre non solo altri giochi NES, ma anche se stessa.

Utilizzando una combinazione di determinazione, ingegno e strumenti come una mini sega circolare, James ha smontato con successo la cartuccia originale, e una console NES compatta, e ha combinato le loro parti interne per creare un'unica entità.

Per chi non è familiare con le classiche cartucce Nintendo Entertainment System, quelle voluminose erano principalmente vuote, con la maggior parte dello spazio dedicato all'estetica del prodotto finale e alla doverosa compatibilità con il carrello della prima console. Tuttavia, James ha scoperto che c'era abbastanza spazio all'interno della cartuccia Open Tournament per lavorare con facilità.

Durante il processo di costruzione, James ha dimostrato che gran parte della scheda madre della console NES poteva essere rimossa per lasciare spazio al nuovo progetto.

Questo ha reso possibile creare una console che, oltre a riprodurre altri giochi NES, può anche funzionare stand-alone, permettendo di giocare a NES Open Torunament se inserita in un NES.

James Channel

Per mantenere le dimensioni ridotte della nuova console, James ha optato per l'alimentazione tramite USB Micro e l'output audio/video tramite un cavo da 3,5 mm. Inoltre, ha mantenuto le porte del controller originali, garantendo un supporto praticamente perfetto per i celebry pad del NES.

Nonostante le immagini nel video sembrino lampeggiare, questo è dovuto dalla videocamera di James e da come si generi del "flickering" filmando un tubi catodico. Ovviamente non riflette la reale qualità visiva del prodotto finito. La console, una volta completata, funziona senza problemi ed è un esempio straordinario di creatività e ingegno tecnico.