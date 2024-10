Avatar: The Last Airbender diventa un videogioco RPG Tripla A

Un nuovo action-RPG basato sull'universo di Avatar: The Last Airbender è in sviluppo, come annunciato in esclusiva da Paramount Game Studios e Saber Interactive. Il gioco, definito come il più grande della storia del franchise, metterà i giocatori nei panni di un Avatar inedito in una storia ambientata migliaia di anni nel passato.

Il progetto, ancora nelle prime fasi di sviluppo, è realizzato in stretta collaborazione con Avatar Studios, la divisione lanciata nel 2021 dai creatori originali della serie Michael DiMartino e Bryan Konietzko. Il gioco sarà disponibile su PC e console, offrendo ai fan la possibilità di immergersi in un mondo vibrante, padroneggiare i quattro elementi e affrontare sfide insieme a compagni di avventura.

"Sappiamo che i fan di Avatar: The Last Airbender sono desiderosi di nuove storie ambientate nell'universo della serie", ha dichiarato Doug Rosen, SVP di Games and Emerging Media di Paramount. "Attraverso il gaming, possiamo espandere la costruzione del mondo e permettere ai fan di vivere i nuovi contenuti in modo completamente immersivo".

Josh Austin, Head of IP Development & Licensing di Saber Interactive, ha aggiunto: "Il nostro team è composto da alcuni dei creativi più devoti e appassionati, ed è un onore unire le forze con Avatar Studios e Paramount Games per espandere ulteriormente l'universo di Avatar Legends nei videogiochi".

Un'esperienza di gioco unica nell'universo di Avatar

Il nuovo action-RPG promette di offrire un'esperienza di gioco ricca e coinvolgente, combinando elementi familiari ai fan della serie con nuove aggiunte all'universo di Avatar. I giocatori potranno esplorare un mondo vivace, affrontare combattimenti dinamici e prendere decisioni che influenzeranno l'equilibrio del mondo come custodi dell'Avatar.

Questo annuncio segna un importante passo avanti per il franchise di Avatar nel mondo dei videogiochi. Nonostante una storia variegata di adattamenti videoludici dal 2006, questo nuovo progetto si distingue per la sua ambizione e portata, promettendo di essere il più grande e coinvolgente gioco mai realizzato nell'universo di Avatar.