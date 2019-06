Marvel’s Avengers è un gioco d’azione che fonde narrazione e co-op?

Alcune informazioni sono trapelate dal sito ufficiale dell'E3. Nella notizia che vi proponiamo, vi parliamo di Marvel’s Avengers e del suo annuncio.

Da dopo l’enorme successo riscontrato da Marvel’s Spider-Man su PlayStation 4, i fan sono rimasti entusiasti dalla notizia di un nuovo gioco incentrato questa volta sugli Avengers. Di recente è stato confermato che il nuovo gioco chiamato Marvel’s Avengers sarebbe stato presente a una delle fiere più importanti del mondo videoludico, presentato niente di meno che da Square Enix.

Alcune ore fa sono state trapelate alcune informazioni che riguardano il nuovo gioco e a mostrare le preziose informazioni è stato, per sbaglio, proprio il sito ufficiale dell’Electronic Entertainment Expo. Da come vi abbiamo riportato poco sotto Marvel’s Avengers è il nome ufficiale del gioco e sarà un action/adventure. Il nuovo gioco incentrato sui vendicatori avrà una narrativa di tipo cinematografico.

Come gameplay Marvel’s Avengers fornirà un’esperienza ibrida che mischia il single player con il co-op. Sarà possibile formare un team di formato solamente da quattro tra gli eroi Marvel più forti della Terra, e sarà possibile anche personalizzarli come più ci aggrada. Lo scopo sarà, come il classico dei lavori degli Avengers, quello di difendere la nostra amata Terra dalle minacce. I giocatori avranno la possibilità di utilizzare diversi stili di combattimento, in base al personaggio scelto, e la possibilità di dare vita a degli attacchi combinati.

Nel post pubblicato su Twitter si legge chiaramente di “un mondo in continua espansione”, questo potrebbe lasciare intendere che Marvel’s Avengers possa essere un nuovo game as service provvisto di nuove espansioni per rinnovare l’esperienza di gioco. Per avere comunque delle risposte a tutte le domande, non ci resta che aspettare il reveal del gioco che Square Enix ha in mente di presentare a tutti.

Vi ricordiamo che la conferenza di Square Enix si terrà l'11 giugno alle 3:00 ore italiane.

Cosa ne pensate del nuovo gioco dedicato agli eroi Marvel più forti della Terra?