Baldur’s Gate 3: ecco quando potremo scoprire nuove informazioni

Mostrato allo scorso E3, Baldur’s Gate 3 è il tanto atteso seguito di uno dei giochi di ruolo occidentale più acclamati dalla critica di tutti i tempi. Il primo storico titolo è stato sviluppato da BioWare e pubblicato da Interplay Entertainment nel 1998. Il gioco era ambientato nei Forgotten Realms, utilizzando quindi la licenza del famosissimo gioco di ruolo cartaceo D&D (Dungeons and Dragons). Dopo il grande successo del primo ed il secondo capitolo (oltre che gli svariati spin off ed espansioni varie), nel 2003 ci fu una tremenda crisi finanziaria che ha portato al fallimento della sua vecchia casa di sviluppo, Black Isle Studios, cancellando i lavori per il terzo capitolo della serie.

La nuova casa di sviluppo, Larian Studios, ha offerto un breve aggiornamento su Baldur’s Gate 3 tramite un nuovo video su Twitter. Possiamo vedere il famoso scrittore della serie Volo che afferma che è “tempo di tornare”, questo accompagnato da un montaggio musicale magistrale, motion capture e lavoro dietro le quinte come potete vedere voi stessi qui di seguito.

Il video termina con la frase “something brewing” e la data 27 febbraio. Forse ci sarà mostrato finalmente il gameplay? Maggiori dettagli sulla storia? Oppure uno sguardo dietro le quinte dello sviluppo e del lavoro dei ragazzi di Larian Studios?

In ogni caso noi non vediamo l’ora di scoprire cosa bolle in pentola ricordando che Baldur’s Gate 3 è attualmente in fase di sviluppo per PC e Google Stadia, quindi rimanete sintonizzati per ulteriori informazioni future, sperando in una possibile data di rilascio nei prossimi mesi. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.