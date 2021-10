Bandai Namco ha un nuovo logo, ma la reazione dei fan non è quella che si aspettava

Bandai Namco Entertainment cambia volto con una radicale modifica del logo: dalle forme geometriche arrotondate si passa a un balloon dei fumetti dalla luminosità neon che incorpora al suo interno il nome dell’azienda. Non tutti i fan però hanno preso bene questa scelta stilistica.

L’azienda giapponese famosa per Gundam, Tekken, Pac-Man, Dragon Ball, Naruto, Tales of Arise e tantissimi altri brand nipponici che abbiamo imparato a conoscere e amare nel mondo dei videogiochi, ha deciso di cambiare identità con un logo più minimale e giovanile. Assieme alle nuove grafiche, l’azienda ha lanciato anche uno slogan: “Fun for All into the Future“, che letteralmente si traduce “Divertimento per Tutti nel Futuro“… non siamo per niente sicuri di cosa possa significare in concreto. E non siamo gli unici ad avere perplessità, a giudicare dai commenti su internet.

Tra logo e slogan, fan e addetti ai lavori non hanno avuto reazioni molto lusinghiere nei confronti del cambio di identità. In ogni caso Bandai Namco ha rilasciato le novità accompagnate da un comunicato che spiega meglio il motivo del cambiamento e le intenzioni del re-branding: “Il nostro attuale logo esprime la fusione di Bandai e Namco che si è creata quando le due compagnie si sono integrate. Sarà sostituito da un nuovo logo che riflette il nostro nuovo scopo. Tutte le compagnie con ‘Bandai Namco’ nel loro nome useranno questo logo. E, in linea di principio, le aziende con e senza ‘Bandai Namco’ nel loro nome mostreranno questo nuovo logo del gruppo su tutti i loro prodotti e servizi. ”

oh I hate Bandai Namco's new logo pic.twitter.com/UDt92OluFD — Imran Khan (@imranzomg) October 1, 2021

“Il motivo della nuvoletta del nuovo logo, ‘Fukidashi’ in giapponese, esprime il potenziale del marchio di connettersi con le persone in tutto il mondo e ispirarle con idee sorprendenti. La bolla di discorso rappresenta anche la cultura manga giapponese che è diventata così popolare ovunque. Il logo rappresenta la nostra determinazione a comunicare con i fan di tutto il mondo, a connetterci con i nostri fan e a creare un intrattenimento unico per Bandai Namco. Il magenta usato come colore del motivo non solo rappresenta la diversità, ma crea anche un’impressione luminosa e divertente ed è facile da riprodurre.” Mentre aspettiamo che l’azienda giapponese ci consegni sui nostri scaffali Elden Ring, l’atteso gioco di FromSoftware di cui abbiamo già avuto una corposa anteprima negli scorsi mesi, fateci sapere cosa ne pensate anche voi del nuovo logo.