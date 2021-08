Elden Ring, numerose nuove informazioni da diverse anteprime estere

In queste ore sono stati pubblicati nuovi dettagli riguardo Elden Ring, soulslike di FromSoftware che verrà pubblicato da Bandai Namco nel 2022. Questa pioggia di informazioni è arrivata dalle anteprime a cui tante testate internazionali come Eurogamer, IGN e Game Informer, Gamespot e Polygon sono riuscite ad accedere, basate su circa 17 minuti di gameplay visionati dalle mani degli sviluppatori.

Più o meno tutti i giornalisti che hanno avuto modo di vedere il gameplay di Elden Ring in anteprima confermano che sembra essere un soulslike in tutto e per tutto, dove la mano di Miyazaki si fa sentire in maniera molto prepotente. Tra i dettagli sicuramente confermati troviamo la possibilità di viaggi rapidi, incontri opzionali, molti percorsi e finali multipli. Il tutto è ovviamente condito da tantissima lore, a cui ricordiamo che ha prestato la sua penna George R.R. Martin, celebre autore di Game of Thrones.

Alcune testate parlano di meccaniche stealth alla Sekiro, e in particolare del combat system di Elden Ring c’è molto vociare sulla nuova meccanica “Guard Counter“ che consente di infliggere un colpo subito dopo una normale parata, contrattacco che tuttavia è anch’esso contrattaccabile. Ad arricchire il combattimento, tutti i nemici hanno una stance, una posizione il cui equilibrio può essere rotto dal giocatore per far abbassare loro la guardia. Il combattimento può essere affrontato con una gran varietà di approcci: spade, archi, magie, furtività e così via.

Altro punto molto discusso dalle diverse testate è l’esplorazione: per la prima volta un gioco FromSoftware è dotato di una minimappa, data l’immensa mole del mondo di gioco. Forse non tutti i giocatori affezionati ai soulslike di FromSoftware riusciranno ad apprezzare questa nuova implementazione, ma sono in molti i giornalisti che assicurano che ci sia comunque da perdersi nel vasto mondo immaginato dagli sviluppatori. La varietà del mondo di gioco include caverne, paludi, foreste, trappole, catacombe e campi sterminati. Resta da capire se si tratti a tutti gli effetti di un open-world come avevamo pensato in questo articolo.

Tra i nemici incontrati nel gameplay ci sono draghi colossali che piombano dal cielo, ma non mancano bestie che richiamano il disturbante immaginario a cui ci ha abituato FromSoftware. Si parla ad esempio di un combattimento con un falco gigante armato di spade affilate poste sui suoi artigli, in grado di lanciare anche barili esplosivi. Ad aiutare il giocatore c’è anche una creatura simile a un cavallo, lo Spirit Steed, che è evocabile dal giocatore per percorrere velocemente alcune tratte o anche per fini di combattimento. È previsto anche il multiplayer cooperativo che permette ai giocatori di affrontare Elden Ring con altri 2 amici. Ricordiamo che Elden Ring arriverà ufficialmente sugli schermi di tutti i giocatori il 21 gennaio 202 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e PC.