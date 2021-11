Batman Arkham Knight aveva un sequel: emergono in rete i concept di un gioco cancellato

Molto spesso la rete ci dona chiarezza su tutta una serie di giochi cancellati nel tempo. Tra questi emergono spesso progetti mai citati e che nascono e muoiono troppo presto nelle fucine dei migliori team di sviluppo in giro per tutto il mondo. Stando ad una serie di concept grafici spuntati sul web ci recente, apprendiamo che Batman sarebbe dovuto tornare come protagonista di un nuovo gioco che però non ha mai visto la luce.

Sappiamo che l’universo videoludico dell’uomo pipistrello si ingrandirà con il prossimo Gotham Knights, ma a quanto pare Warner Bros Games Montreal stava lavorando ad un nuovo gioco di Batman prima di mettersi al lavoro sul titolo con i personaggi della Bat-Famiglia. A testimoniarlo ci sono alcuni bozzetti emersi in rete che in queste ore stanno facendo il giro del web, e che ci mostrano il design di Bruce e Damian Wayne.

I concept apparsi per la prima volta su ResetEra sono disegnati dall’artista Goran Bukvic, e si riferirebbero ad un sequel di Arkham Knight che è stato cancellato. La particolarità dei bozzetti ci mostra un Batman di Bruce Wayne più invecchiato di come l’abbiamo lasciato nell’ultimo gioco, sintomo che narrativamente il titolo sarebbe stato ambientato diversi anni dopo il più recente Arkham Knight.

Concept art "for a cancelled game" posted by Concept Artist Goran Bukvic.

These could be early designs of Damian's and Bruce Wayne's Batman suits from WB Games Montreal's cancelled sequel to Arkham Knight.

SOURCE: https://t.co/2PAQELoj7h (found by u/thebananapeeler2 on reddit) pic.twitter.com/Pn94c1u4cA

