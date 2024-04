Vi piacciono i film di Batman fatti da Nolan? Potevano diventare un videogame, ma poi sono arrivati gli orchi

Gameplay e immagini di un videogioco di Batman ambientato nell'universo cinematografico di Nolan, all'epoca in sviluppo presso Monolith Productions e poi cancellato, sono emerse online a distanza di anni.

Prima di rilasciare il tanto amato Middle-earth: Shadow of Mordor nel 2014, lo studio di proprietà di Warner Bros., Monolith, lavorò su un gioco chiamato "Project Apollo", pensato come un gioco di Batman ambientato dell'universo di Nolan e basato sulla versione del Cavaliere Oscuro interpretata da Christian Bale. Ebbene, Liam Robertson di "DidYouKnowGaming?" ha svelato che il regista Christopher Nolan stesso potrebbe aver cancellato il gioco perché voleva concentrarsi su The Dark Knight Rises, il terzo e ultimo film della sua trilogia cinematografica.

La cosa divertente? Si dice che Project Apollo presentasse la genesi del Sistema Nemesis che Monolith ha poi utilizzato - con ottimi risultati - in Shadow of Mordor.

Ora, anni dopo, l'utente X/Twitter SpideyRanger ha scoperto immagini e filmati di gameplay che ci danno un'idea di ciò che avrebbe potuto essere. In particolare, mostrano l'intenzione di Monolith di creare un gioco open-world di Batman ambientato a Gotham, con meccaniche di stealth e combattimento che saranno familiari a chiunque abbia giocato ai giochi di Arkham di Rocksteady.

Gli studi di Warner Bros. non sono estranei ai giochi di Batman cancellati. Il produttore di Gotham Knights, WB Games Montréal, ha avuto il suo gioco di Batman di Damian Wayne cancellato prima ancora che fosse annunciato, il tutto in seguito della cancellazione di un gioco su Suicide Squad nel 2016.

Per quanto riguarda Monolith, dopo aver scartato il gioco Batman dell'universo di Nolan, ha continuato a rilasciare il già citato Shadow of Mordor, seguito poi da Middle-earth: Shadow of War del 2017, mentre attualmente sta lavorando a un gioco su Wonder Woman ancora senza titolo.