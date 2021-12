Battelfield come lo conosciamo sta per cambiare: ecco tutte le novità

Nel corso della giornata odierna, Electronic Arts ha annunciato grandi novità per la serie di Battlefield. Come riportato dal publisher di Redwood, la serie da oggi cambierà radicalmente, sia a livello di sviluppo che a livello di serialità. Il futuro dello shooter, dunque, è completamente a rischio e potrebbe a breve debuttare sotto una nuova forma.

Andiamo con ordine: la prima, importante novità è la creazione del Battlefield Universe. Si tratta sostanzialmente di un’etichetta che radunerà a sé tutti i giochi della serie. E per la prima volta nella storia, i giochi non saranno sviluppati solamente da DICE ma anche da altri studi presenti in tutto il Nord America. I primi studi chiamati al lavoro sono Ripple Effect (sviluppatori della Portal Mode di Battlefield 2042) e il nuovo studio di Marcus Lehto, creatore di Halo e miglioreranno l’esperienza di gioco dell’ultimo capitolo, afflitta da diversi problemi e che stenta a rimettersi in piedi.

Un’altra novità importante per Battlefield è sicuramente il cambio di direzione che prenderà. I creatori originali della serie, infatti, da oggi danno il benvenuto a Vince Zampella di Respawn Entertainment, che si occuperà di gestire in toto il franchise, anche se non è chiaro quanta libertà creativa li sarà lasciata. Saluta invece DICE Oskar Gabrielson, che lascia il suo ruolo di General Manager nel team di sviluppo svedese per affrontare una nuova sfida al di fuori di Electronic Arts.

Come si svilupperà l’universo di Battlefield non è ancora chiaro. Sicuramente una decisione simile non è stata presa a cuor leggero e non sapremo se le performance non proprio ottimali dell’ultimo capitolo abbiano influito più o meno in maniera pesante oppure si tratta solamente dell’evoluzione naturale del franchise. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori novità e dettagli in merito, dunque continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti in dirittura d’arrivo.