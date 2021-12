Battlefield 2042: l’update 3 crea un nuovo danno, ma c’è già una soluzione

Giusto questa mattina vi abbiamo parlato del nuovo update 3 di Battlefield 2042. Il gioco non è uscito nel migliore dei modi, e nel corso dei giorni tra problematiche di varia natura e bug ha perso un gran numero di giocatori. Per ovviare alla situazione tutt’altro che rosea, i ragazzi di DICE si sono subito rimboccati le maniche e hanno rilasciato un gigantesco aggiornamento che ha sistemato gran parte dei problemi, creandone però degli altri allo stesso tempo.

Dopo aver sperimentato molte delle correzioni introdotte con l’update 3 di Battlefield 2042, una serie di giocatori PC hanno subito segnalato in rete la presenza di una nuova problematica parecchio fastidiosa. In poche parole questi appassionati si sono accorti che una volta andato online l’ultimo aggiornamento l’FPS non funzionava del tutto bene, presentando un forte problema nell’input nei movimenti col mouse.

Dopo queste numerose segnalazioni da parte dei giocatori, la stessa DICE ha deciso di pubblicare su Twitter un fix molto semplice da attuare per arginare la nuova problematica. Come viene spiegato dal team svedese sui social, i giocatori che incontrano tale problema devono accedere alla cartella in cui è stato installato il gioco, entrare in “Impostazioni” ed eliminare il file nominato “PROFSAVE”.

We've noticed some players on PC aren't able to use horizontal mouse input after Update #3 went live🖱️

Restore default settings by removing "PROFSAVE" files in My Documents > Battlefield 2042 > Settings to keep playing

Be aware this resets all your in-game settings⚠️ pic.twitter.com/XCVcMt0Stj

— Battlefield Direct Communication (@BattlefieldComm) December 2, 2021