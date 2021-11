Battlefield 2042 a 120 fps su PS5 e Series X? Risponde DICE

Manca sempre meno al lancio di Battlefield 2042, ma nonostante questo DICE ha ancora qualcosa da chiarire sul lancio del gioco. In particolare quest’oggi scopriamo una novità per quanto riguarda le versioni per console next-gen dell’FPS e su come girerà su PS5 e Xbox Series X.

In molti sperano che su console di nuova generazione Battlefield 2042 possa girare a 120 fps, purtroppo però le cose non andranno così. A rendere ufficiale l’informazione è stato uno sviluppatore di DICE qualche ora fa su ResetEra.

Oltre a confermare l’assenza dei 120 fps su PS5 e Xbox Series X, lo stesso sviluppatore ha anche aggiunto che i soldati nemici saranno nettamente più riconoscibili rispetto agli alleati, il che dovrebbe in qualche modo aiutare a discernere le varie fazioni presenti sul campo di battaglia.

Vi ricordiamo che Battlefield 2042 è atteso per il prossimo 19 novembre sulle piattaforme: PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.