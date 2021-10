Xbox immagina la console del futuro nel nuovo spot di Battlefield 2042

In occasione dell’imminente lancio di Battlefield 2042 su console next-gen, Xbox ha deciso di partecipare alla campagna marketing con un video spot dal sapore futuristico, in cui i creativi che hanno realizzato il filmato immaginano come potrebbe essere il futuro del gaming nel 2042.

Finzione o realtà? Potremmo mai davvero arrivare a queste possibilità tecnologiche nel prossimo futuro grazie alla spinta innovativa che da sempre contraddistingue i grandi marchi della tecnologia? Xbox ha provato a immaginare la sua console del 2042, anno che, non a caso, coincide proprio con l’ambientazione cronologica del nuovo capitolo di Battlefield, in arrivo il 19 novembre 2021 dopo essere stato rinviato di circa un mese.

Nel video in questione, tra immagini evocative, filmati action e ipotesi a tutto schermo, si parla di immaginare un’esperienza di gameplay che possa essere indistinguibile dalla realtà: tecnologia quantica in grado di effettuare un quintilione di operazioni al secondo, una AI così complessa da essere in grado di pensare grazie ai suoi algoritmi, interfaccia olografica per schermi, lenti a contatto e altre superfice che possa allargare a dismisura le possibilità di interazione e di gioco. Il futuro immaginato da Xbox è possibile o è ancora un sogno ad occhi aperti? Solo il tempo potrà dirci se Microsoft ci ha visto giusto con queste ipotesi.

Introducing our dream Xbox of 2042. Imagine what else the future will bring: https://t.co/jlXhdf93UA pic.twitter.com/MWvBIXkbeG — Xbox (@Xbox) October 27, 2021

In allegato al filmato che è stato diramato su tutti i social è presente anche un link alla pagina di presentazione di Battlefield 2042, prossimo titolo della famosa saga militaresca di EA e DICE che è stato ottimizzato per funzionare perfettamente con i sistemi di Xbox Series X|S e Xbox One. Il gioco è ambientato in un vicino futuro dominato dal disordine, dove i giocatori devono adattarsi ai diversi campi di battaglia che cambiano in maniera dinamica. Le console Series X e Series S garantiscono a giochi del genere tempi di caricamento super veloci, e un framerate che può arrivare fino ai 120 FPS.