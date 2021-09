Battlefield 2042: codici per la beta arrivano a sorpresa ad alcuni giocatori

Se avete prenotato Battlefield 2042, c’è una buona probabilità che già nel corso delle prossime ore vi venga recapitato il codice della beta. Già, avete capito bene: pur non avendo ancora una data di inizio (anche se oramai si vociferà dei primi giorni di ottobre), Amazon ha già cominciato a spedire i codici. Il motivo? Nessuna manovra oscura, ma probabilmente un semplice errore nei database dei retailer, che ha generato un equivoco decisamente incredibile.

Andiamo con ordine. Prima del rinvio del titolo, la beta di Battlefield 2042 era inizialmente prevista (sempre stando ai rumor) per il mese di settembre. Molto probabilmente né Electronic Arts né Amazon hanno cambiato le date nel sistema che genera i codici ed è per questo motivo che tantissimi giocatori che avevano prenotato il sito sull’e-commerce fondato da Jeff Bezos hanno cominciato a ricevere le mail con l’early access (almeno per quanto riguarda la versione PC) della versione di test del nuovo shooter DICE. Ovviamente perfettamente funzionante, tanto che alcuni hanno già riscattato il codice su Origin.

Sul web si sono moltiplicate le segnalazioni di chi ha ricevuto il codice per la beta di Battlefield 2042. Non è ancora chiaro se anche altri retailer si siano ritrovati in questa situazione oppure no. Sicuramente il tempismo è decisamente simpatico: i giocatori hanno sì ricevuto i codici, ma non hanno ancora una data di accesso. Ovviamente siamo sicuri che nei prossimi giorni DICE interverrà annunciando ufficialmente il periodo di beta, riuscendo così a mettere la parole fine ad una situazione abbastanza bizzarra.

Battlefield 2042 sarà disponibile a partire dal 19 novembre 2021, per PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, PC, Xbox Series S e Xbox Series X. Nel corso dei prossimi mesi il franchise arriverà anche su mobile, con un capitolo studiato e pensato per i device Android e iOS e di cui attendiamo ancora le primissime novità in merito.