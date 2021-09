Battlefield 2042: ora sappiamo quando giocheremo alla Beta (forse)

Il rinvio di Battlefield 2042 non è stato un fulmine a ciel sereno. Pur trattandosi solamente di un mese di ritardo rispetto alla tabella di marcia, nelle ultime settimane il titolo di casa DICE ed Electronic Arts era letteralmente sparito dai radar. Insieme, ovviamente, alla beta. Ora però il solito Tom Henderson, insider decisamente prolifico nel mondo dei giochi first person shooter ha divulgato infatti le nuove date della prova del gioco. Stando al suo tweet, lanciato nelle ultime ore, la prova del titolo sarà disponibile per tutti a partire dall’8 ottobre 2021. L’early access, però, comincerà invece il 6 ottobre 2021, ovvero due giorni prima.

Le piattaforme di destinazione? Non sono ancora state divulgate. Conoscendo però DICE e la strategia di questo genere di beta, possiamo immaginare che la versione di prova arriverà su tutte le piattaforme. L’early access molto probabilmente sarà legata ad un eventuale pre-order, mentre l’accesso libero invece sarà garantito a tutti i giocatori PlayStation, Xbox e PC. Ovviamente è necessario attendere ancora una conferma ufficiale, ma è molto probabile che tutti i giocatori, di tutte le piattaforme, avranno la possibilità di provare il gioco.

In un tono un po’ ironico, Henderson ha dichiarato di aver trovate le nuove date della beta di Battlefield 2042 in un database accessibile a pochissime persone e che le date saranno divulgate ai content creator nel corso dei prossimi giorni. Chiaramente l’informazione in possesso dell’insider e giornalista potrebbe essere arrivata direttamente da qualcuno vicino a sviluppatore e publisher. Considerando l’alta affidabilità di Henderson possiamo comunque ritenere queste date abbastanza affidabili, ma restiamo ovviamente in attesa di ulteriori conferme in merito da parte di DICE ed Electronic Arts.

New #BATTLEFIELD2042 Beta dates; October 6th for Early Access

October 8th for Open Beta pic.twitter.com/PV3gY7vSt9 — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 16, 2021

Dopo il rinvio avvenuto negli scorsi giorni, DICE ha già comunicato la nuova data di uscita di Battlefield 2042. Il gioco debutterà il 19 novembre 2021 per PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e PC. Nel corso dei prossimi mesi il gioco debutterà anche su mobile, in una versione completamente inedita, di cui vi abbiamo riportato i primi screenshot a questo indirizzo.