Battlefield 2042: dietrofront sull’aggiornamento next-gen, ora sarà gratuito

Come un aereo che si infrange al suolo anche oggi EA si trova costretta a fare dietrofront rispetto ad una scelta che una buona parte del pubblico non aveva sicuramente apprezzo. Stiamo parlando nello specifico dell’update next gen del prossimo capitolo di una delle serie più amate del grande pubblico. Battlefield 2042 infatti, prevedeva l’aggiornamento gratuito nella sua versione next-gen soltanto a chi acquistava la versione “Gold” da circa 99€. Questo permetteva ai possessori della versione ad avere il cosidetto “Dual Entitlement”, ovvero grazie alla copia digitale per PS5 sarebbe stato possibile poi procedere all’aggiornamento alla versione PS5 del tutto gratuitamente.

Il tutto ovviamente sarebbe avvenuto anche con la versione per Xbox One che avrebbe poi ricevuto l’aggiornamento alla versione per Xbox Series X|S. A questo punto però l’azienda americana ha voluto fare il dietrofront e “regalare” a tutti la possibilità di poter aggiornare il proprio titoli nella versione di nuova generazione sia su PS5 che su Xbox Series. Di conseguenza se eravate ancora indecisi su quale versione acquistare ora non avete più scuse.

Acquistare la versione base in formato digitale vi darà comunque l’accesso al titolo in versione next-gen. A questo punto però non è ancora chiaro come si muoverà l’azienda per la copia fisica di Battlefield 2042. Ancora non è stata rilasciata alcuna dichiarazione riguardante il “Dual Entitlement” per la copia su disco del titolo. A questo punto non ci resta che attendere delle novità che sicuramente non tarderanno ad arrivare dato il lancio imminente del titolo.

E’ tempo inoltre di rispolverare i riflessi e se siete possessori di Game Pass Ultimate vi ricordiamo che potete tranquillamente scaricare la beta in accesso anticipato proprio grazie all’abbonamento EA Play inlcuso in Game Pass. Non lasciatevi sfuggire l’occasione. E se ancora non siete abbonati, cosa aspettate a farlo?