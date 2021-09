Battlefield 2042, beta in anticipo per gli abbonati a Game Pass Ultimate

In questi giorni si sta parlando molto di come la beta in accesso anticipato di Battlefield 2042 si stia facendo attendere. Sono in tantissimi i videogiocatori che non vedono l’ora di poter mettere le mani sul nuovo capitolo di una delle serie più amate di Electronic Arts in cui DICE questa volta ha messo tutta se stessa per riuscire a creare qualcosa di nuovo poggiandosi ovviamente anche sui tanti capisaldi della serie. Mappe dinamiche, tempeste in tempo reale e distruttivià senza precedenti. Ovviamente dalla prossima settimana saremo pronti a metterci le mani su e a tirare le nostre conclusioni per capire se questo capitolo riuscirà a soddisfare i nostri mirini.

Come è giusto che sia alcuni giocatori durante questi giorni si sono posti un paio di domande, soprattutto sulla disponibilità dell’accesso anticipato anche per i possessori di Game Pass Ultimate. Questa domanda è nata spontanea soprattutto dopo aver letto che per accedere alla beta in accesso anticipato bisognava essere abbonati ad EA Play. Di conseguenza molti giocatori che sono abbonati al servizio di Microsoft si sono chiesti se valesse lo stesso anche l’abbonamento Ultimate che comprende proprio quel servizio di EA. Dopo poco tempo è stato lo stesso account twitter dell’azienda di Redmond a togliere ogni dubbio e a confermare il tutto.

Di conseguenza se siete possessori di un abbonamento Ultimate al Game Pass (se non siete mai stati abbonati approfittate del primo mese gratis) potrete giocare in anticipo alla beta del prossimo Battlefield 2042. A partire dal 6 e 7 Ottobre quindi, imbracciate le vostre armi e mettetevi comodi sui vostri divani perché si scende in campo. Preparate inoltre molto spazio anche sulle vostre console o nei vosti PC perchè sembra che la beta peserà un bel po’, le prime info parlano di circa 17 GB da scaricare.

You + @EAPlay + us on October 6. it's a date https://t.co/vWTbDopuUH — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) September 28, 2021

Ovviamente è possibile eseguire un pre-download per immergersi subito nell’aziona non appena scatterà l’ora X e i server di Battlefiedl 2042 si apriranno. Non ci resta che attendere la prossima settimana e capire dove ci porterà questa nuova avventura!