Battlefield 2042, EA pubblica pochi secondi di gameplay

Uno dei giochi più attesi del prossimo autunno è sicuramente Battlefield 2042. In attesa di scoprire qualcosa di più del gameplay, che verrà mostrato nel corso dello showcase di Xbox e Bethesda (previsto per la giornata di domani, intorno alle ore 19:00 italiane), Electronic Arts e DICE hanno deciso di regalare qualche piccolo sprazzo di gioco. Un vero e proprio sneak peek, divulgato tramite Twitter nelle ultime ore del pomeriggio.

Il filmato è stato diffuso tramite Twitter ed è accompagnato da una didascalia piuttosto chiara. “Ci vediamo domani”, recita il messaggio che introduce al brevissimo teaser di gameplay di Battlefield 2042. Nel filmato, che potete vedere poco più in basso, vengono mostrati brevi spezzoni di alcune sessioni di gioco, esclusivamente in volo. Non ci sono dunque battaglie di terra ma appare chiaro che nel corso della conferenza di domani sarà possibile vedere qualcosa in più.

Pur raccontandoci poco, questa brevissima preview video è necessaria. Battlefield 2042 è stato infatti uno dei giochi più attesi dalla community, non solo del franchise ma un po’ da tutto il panorama dei videogiocatori. Si tratta infatti del primo capitolo della serie che sbarca su console next gen (PlayStation 5 e Xbox Series X) ed appare dunque chiaro che ci sia voglia di scoprire tutti i miglioramenti tecnici in merito. Oltre ovviamente a vedere alcune delle caratteristiche divulgate in occasione del primo reveal, avvenuto nel corso della scorsa settimana, tra cui i 128 giocatori su PC e nuovo hardware generazionale.

Non ci resta che lasciarvi al brevissimo sneak peek di Battlefield 2042. Lo trovate subito qui in basso ma l’invito è ovviamente quello di rimanere sintonizzati con Tom’s Hardware, dove nel corso di questo E3 2021 troverete tutte le informazioni relativi non solo al nuovo shooter di DICE ma a tutti i giochi inediti (e non) presenti in occasione di questa nuova estate di gioco.