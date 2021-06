Battlefield 2042: primi dettagli ufficiali e data di uscita

Proprio in questi minuti DICE e Electronic Arts hanno svelato il primo esplosivo trailer di Battlefield 2042, nuovo capitolo della fortunata serie FPS. Si tratta a tutti gli effetti di uno sparatutto con l”obiettivo di rivoluzionare il moderno sandbox multiplayer, per questo il team ha deciso di eliminare una campagna singolo giocatore per focalizzarsi al meglio sull’esperienza online, cosa che però potrebbe far storcere il naso ai fan di vecchia data.

Il titolo catapulterà i giocatori in un’esperienza di guerra totale che include il segno distintivo del franchise: la distruzione rivoluzionaria. Il titolo avrà al lancio 7 mappe di gioco contenenti ben 128 giocatori, si potranno inoltre modificare armi, gadget e veicoli in battaglia. In Battlefield 2042, il mondo è sull’orlo del precipizio, la carenza di cibo, energia e acqua pulita ha condotto al fallimento dozzine di nazioni, creando la più grande crisi di rifugiati nella storia umana. Tra queste persone senza patria ci sono famiglie, agricoltori, ingegneri e persino soldati. In mezzo a questa crisi, gli Stati Uniti e la Russia trascinano il mondo in una guerra totale. Con questa solida base rimane assolutamente un peccato non vivere una campagna studiata a doc per il single player.

Battlefield 2042 details from early previews: – NO campaign.

– "Closed playtest in early July, followed by an open beta sometime before October."

– EA Play/Game Pass Ultimate members will get an early 10 hour trial on October 15th.

– Full release October 22nd. pic.twitter.com/Ltp3AUSntR — Okami (@Okami13_) June 9, 2021

Attraverso un comunicato ufficiale, DICE e Electronic Arts hanno dichiarato che Battlefield 2042 sarà disponibile a partire dal prossimo 22 ottobre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. I membri di EA Play potranno usufruire di una prova di 10 ore a partire dal 15 ottobre 2021. Gli abbonati al servizio e i giocatori che effettuano la prenotazione riceveranno l’accesso anticipato all’Open Beta, la quale probabilmente verrà annunciata il 13 giugno durante il gameplay reveal. Gli sviluppatori hanno già dichiarato due versioni speciali: la gold edition e la ultimate edition. La prima al prezzo di 89,99 € su PC e 99,99 € su console, mentre la seconda al prezzo di 109,99 € su PC o 119,99 € su console.