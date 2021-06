Battlefield 2042, finalmente il gameplay alla conferenza Microsoft

Durante la conferenza Microsoft abbiamo assistito anche alla presentazione del primo gameplay trailer dedicato alla nuova incarnazione della serie di Battlefield. Battlefield 2042 si è mostrato in tutta la sua potenza, all’interno dello show di Microsoft con un trailer davvero lungo nel quale è possibile ammirare tutte le novità di questo nuovo capitolo della serie. Il titolo abbiamo già appreso che non avrà una campagna single player ma si concentrerà completamente sulla parte multigiocatore.

Tra le novità che è possibile ammirare all’interno del video notiamo sicuramente gli ambienti stretti e urbani che tornano prepotentemente. Oltre ad una nuovissima personalizzazione delle armi, che ci permetterà un “hot-switch” degli accessori mentre stiamo combattendo contro gli avversari. Tanta spettacolarità ma soprattutto un ritorno all’adrenalina che si respirava nei primi titoli della serie, o nello specifico al terzo e quarto capitolo.

Ci sentiamo di dire che non vediamo l’ora di poter mettere le mani anche su questo nuovo capitolo della serie per capire se finalmente anche questa nuova incarnazione di Battlefield potrà sfruttare a pieno la nuova generazione di console. Sarà infatti possibile avere fino a 128 giocatori in alcune modalità anche su console, mentre prima era possibile solo su PC. Per ora non abbiamo più info, aspettiamo magari un reveal durante l’evento di EA che si terrà il prossimo Luglio. Completamente distante dagli eventi che si stanno susseguendo durante questo E3 2021.

Inoltre vogliamo consigliarvi anche di provare tutti i titoli che sono presenti al momento su Game Pass, soprattutto oggi che sono stati aggiunti tutti i titoli della serie di Yakuza. Questo E3 2021 ci sta rivelando non poche sorprese e a differenza dello scorso anno ci sembra che le aziende abbiano capito come comunicare anche in un modo diverso da quello a cui erano abituate. E voi invece, quale titolo aspettate di più? Fatecelo sapere!