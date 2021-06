E3 2021: Xbox e Bethesda, tutti i giochi annunciati all’evento

Di tutto l’E3 2021, l’evento più atteso da miriadi di appassionati è forse la conferenza digitale congiunta di Xbox e Bethesda. Parliamo di due giganti dell’intrattenimento, e per questo le premesse per un grande show c’erano tutte. Ora che abbiamo scoperto cosa aveva in serbo Microsoft per i propri appassionati, ma anche per rimpolpare di nuove uscite Xbox Game Pass per PC e console, non ci resta che mostrarvi, uno per uno, tutti gli annunci di questa serata di gala per il videogioco.

E3 2021: Xbox e Bethesda, tutti i giochi annunciati

Starfiled

L’E3 2021 di Xbox e Bethesda si apre con Starfiled, la nuova IP degli sviluppatori di Fallout e The Elder Scrolls. Il primo trailer in assoluto ci mostra delle prime immagini dello sci-fi, svelandoci anche la data di lancio, 11 novembre 2022 e l’esclusività del titolo su console Xbox e Windows 10.

S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl

Torna a mostrarsi anche S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl, e lo fa con un video che ci immerge direttamente nel gameplay dell’FPS. Svelata anche la data, ovvero il prossimo 28 aprile 2022.

Back 4 Blood

L’abbiamo visto già più di una volta in questi giorni, ma Back 4 Blood ha ancora molto da mostrare. Come per esempio l’arrivo del titolo fin dal day one su Xbox Game Pass.

Contraband

Avalanche Studios sale sul palco digitale dell’E3 2021 di Xbox per presentare Contraband, un gioco co-op open world di cui purtroppo si è visto solo un breve e ancora troppo criptico teaser.

Sea of Thieves

C’è spazio anche per un importante aggiornamento di Sea of Thieves. Nel gioco piratesco targato Rare debutterà uno dei pirati più conosciuti e popolari, nientemeno che il Capitan Jack Sparrow.

Battlefield 2042

EA ce l’aveva promesso, questa sera abbiamo avuto l’occasione di vedere anche un primo trailer gameplay di Battlefield 2042. L’azione è totale, come la distruttibilità e gli effetti atmosferici, veri protagonisti del nuovo filmato.

12 Minutes

Dopo averlo visto per diversi anni, in varie conferenze, finalmente abbiamo una data ufficiale di 12 Minutes. La particolare avventura narrativa di Luis Antonio e Annapurna uscirà in esclusiva temporale sulle console Xbox il 19 agosto.

Psychonauts 2

Altro gioco già noto e di cui mancava solamente la data di uscita, ovvero Psychonauts 2. Tim Schafer e i talentuosissimi ragazzi di Double Fine torneranno il prossimo 25 agosto con una nuova folle e psichedelica avventura.

Fallout 76 Steel Reign

Bethesda sale sul palco digitale per annunciare Steel Reign e Expedition The Pitt, le due prossime espansioni in arrivo prossimamente in Fallout 76

Party Animals

A sorpresa arriva l’annuncio che nessuno si aspetta, ovvero Party Animals, un nuovo picchiaduro tutto basato sulla fisica e con una serie di animali antropomorfi dai mille colori.

Haven

Haven, uno dei rogue like recenti più acclamati e di successo arriva anche su Xbox Game pass il prossimo 13 agosto.

Somerville

Somerville si presenta con uno dei trailer più affascinanti dell’intera conferenza. Un avventura catastrofica con uno stile artistico davvero sublime sviluppato dal fondatore di Playdead (i creatori di Limbo e Inside) e si vede tutto!

Halo Infinite

Dopo le tante critiche, Halo Infinite torna a mostrarsi a questo E3 2021. Dopo una cinematica, vengono mostrati spezzoni di gameplay del multiplayer e viene infine mostrata la finestra di lancio del gioco, che viene confermata nelle prossime vacanze invernali di quest’anno.

Diablo 2 Resurrected

Dopo l’annuncio di Blizzard, Diablo 2 Resurrected torna a mostrarsi questa sera, e gli appassionati hanno ricevuto anche un’informazione fondamentale, ovvero la data di lancio: 23 settembre 2021.

A Plague Tale Requiem

Asobo Studio è uno dei team del momento, e dopo aver sviluppato quel capolavoro di Microsoft Flight Simulator annuncia A Plague Tale Requiem, il sequel diretto del titolo medievale.

Far Cry 6

L’evento Xbox e Bethesda è una buona occasione per vedere un altro frenetico trailer di Far Cry 6, titolo di cui per ora sappiamo già molte informazioni e che è stato protagonista della conferenza Ubisoft ieri sera.

Slime Rancher 2

Dopo un simpaticissimo primo capitolo, questa sera arriva anche l’annuncio di Slime Rancher 2, il coloratissimo titolo in cui i protagonisti sono i tantissimi slime.

Shredder

In questo E3 2021 c’è pane anche per gli appassionati dei giochi sullo snowboard. Shredder si propone di riproporre un arcade immediato e da un lato artistico molto piacevole.

Atomic Heart

Torna a mostrarsi anche il folle FPS Atomic Heart con un trailer che vi lascerà senz’altro di stucco. Manca ancora una data di lancio, ma il titolo sarà disponibile al lancio sul Game Pass.

Replaced

Annunciato con un trailer in pixel art davvero fantastico, Replaced è già entrato nel cuore degli appassionati.

Grounded

Manca ancora una data di rilascio della versione 1.0, ma Grounded trova il suo spazio all’interno della conferenza Xbox mostrandoci uno dei prossimi contenuti in arrivo.

Eyuden Chronicles

Eyuden Chronicles è il seguito spirituale di un grande classico come Suikoden, e si è presentato con un trailer e anche con un nuovo spin off chiamato Rising.

Age of Empires 4

Age of Empires 4 torna a mostrarsi non solo con un nuovo trailer, ma soprattutto per dirci che potremo giocare a questo titolo a partire dal prossimo 28 ottobre.

The Outer Worlds 2

Obsidian non è solo Grounded, ma torna anche ad esplorare il tema ironico-fantascientifico con The Outer Worlds 2, il sequel del gioco di ruolo in prima persona.

Microsoft Flight Simulator

Di Microsoft Flight Simulator c’è poco altro da dire che non si sia già detto in questi mesi. Quel che mancava era una data di lancio per la versione console, che arriverà ufficialmente il prossimo 27 luglio.

Forza Horizon 5

È stato al centro di innumerevoli rumor, ma finalmente Forza Horizon 5 è stato annunciato. Svelata anche l’ambientazione messicana e la data di uscita, ovvero il prossimo 9 novembre 2021.

Redfall

Arkane, oltre a Deathloop, ha un altra carta nella manica da mostrarci. Parliamo di Redfall, una nuova IP vampiresca open world che uscirà in esclusiva Xbox nell’estate 2022.