Battlefield 2042: l’update 3 salverà il gioco? Ecco le tantissime correzioni

In questi giorni abbiamo parlato spesso del nuovo Battlefield 2042 e di come si è presentato sulla griglia di partenza. Dopo un buon giorno di lancio, l’FPS targato DICE e Electronic Arts sta faticando tra problemi tecnici, bug e un’emorragia improvvisa di giocatori che stanno abbandonando il titolo. Ora, DICE ha rilasciato il terzo aggiornamento per il titolo, un update molto importante che promette di risolvere una grandissima quantità di problematiche.

DICE descrive l’aggiornamento di oggi per Battlefield 2042 come “l’update che risolverà molti bug”. In questo aggiornamento, però, non ci sarà solo un numero significativo di correzioni, ma anche una serie di cambiamenti e miglioramenti nella qualità della vita generale del gioco, con molti accorgimenti dettati dal feedback degli appassionati. Oltre a tutto ciò ci saranno anche alcune aggiunte di contenuti.

L’update 3 per Battlefield 2042, infatti, vedrà anche l’introduzione delle missioni settimanali, che partiranno la settimana successiva al rilascio dell’aggiornamento, e una serie di nuovi layout della modalità di gioco per le mappe All-Out Warfare e nella modalità Battlefield Portal.

Update #3 for #Battlefield2042 is now live across all platforms!✅ If you’ve continued playing during rollout, please restart your game to grab the update 🎮 Update Notes: https://t.co/3d7zHSy40w pic.twitter.com/6t89IpUSE2 — Battlefield Direct Communication (@BattlefieldComm) December 2, 2021

Tra i miglioramenti più importanti presenti in questo aggiornamento troviamo il sistema di matchmaking, il frame rate e le performance visive del gioco su PC, ma anche il bilanciamento generale dell’online è stato corretto, principalmente riguardo ai punti di respawn dei giocatori.